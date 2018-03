Grupul suedez de mobilă și decorațiuni Ikea va realiza la Timișoara al treilea magazin din România. Acesta va fi construit în comuna Dumbrăvița, situată lângă municipiu.

De altfel, Dumbrăvița deține și recordul pentru cele mai multe comenzi online din România pe eMag, potrivit retailerului online.

“Noi am eliberat recent un certificat de urbanism şi ei (n.r. reprezentanţii Ikea) vor să construiască un magazin în zona Cora. De asemenea, a apărut şi un extras de carte funciară din care reiese că ei au şi intrat în posesia terenului din zona Calea Aradului, acolo unde se va face Ikea. După Selgros este o livadă, apoi B-dul Petre Ţuţea şi imediat în partea dreaptă, spre fosta fermă a partidului, acolo este terenul pus la dispoziţie pentru Ikea. Noi ducem tratative cu ei de aproximativ un an de zile şi în sfârşit am reuşit să îi atragem de partea noastră”, a afirmat Victor Malac, primarul comunei Dumbrăvița, potrivit Mediafax.