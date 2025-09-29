Evenimentul a fost amintit sâmbătă, 27 septembrie, la Târgu Mureș, cu ocazia aniversării a 35 de ani de SMURD. „Sunt aici și să vă mulțumesc și personal. Acum peste 20 de ani, am avut un accident destul de serios, pe serpentinele care se duc înspre Sighişoara şi SMURD Târgu Mureş a intervenit pentru mine. Şi când tu şi membri ai familiei tale sunt salvaţi, se intervine, înţelegi ce înseamnă să ai oameni dedicaţi şi vă mulţumesc pentru acest lucru”, a declarat Bolojan, potrivit Bihoreanul.

La eveniment a fost prezent și șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, considerat „părintele SMURD în România”.

În 1998, Ilie Bolojan a suferit un grav accident de circulație lângă Târgu Mureș, cu multiple fracturi și răni grave. Abia în 2013 a vorbit actualul premier pe larg despre acest lucru.

„În anul 1998, făceam drumuri de Bucureşti şi am avut un grav accident de circulaţie, în zona Târgu Mureş. Pe la 5 dimineaţa am intrat frontal într-un parapet pe dealul Nadeşului, într-o curbă foarte strâmtă şi m-am făcut praf şi pulbere, cu fracturi de coaste, de claviculă, capul spart…, dar am scăpat. Cei care m-au evacuat de acolo au fost cei de la SMURD Târgu Mureş şi eu le sunt recunoscător şi spun că dacă am scăpat de acolo a fost şi datorită acestor oameni. Le mulţumesc că am avut şansa să fiu asistat de dânşii şi am scăpat dintr-un grav accident de circulaţie”, a povestit Bolojan în 2013.

Recomandări Hip hop în „cămăși verzi”: Radical Entourage promovează piese cu simboluri fasciste

În acest context, Bolojan l-a lăudat acum 12 ani pe șeful DSU, Raed Arafat, care a reuşit să pună la punct „un sistem bun”, al medicinei de urgenţă în România. Premierul și-a păstrat părerea și peste ani și a spus sâmbătă, 27 septembrie: „Trebuie să ai curajul lui ca să pleci de la zero, când ecosistemul te împiedică nu e uşor, trebuie să ai perseverenţa dânsului ca să faci ca sistemele să funcţioneze”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE