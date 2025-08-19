Norma didactică, printre cele mai ridicate din Europa

Sindicaliştii subliniază că norma didactică a rămas constantă de decenii, iar în prezent este printre cele mai ridicate din Uniunea Europeană, în condiţiile în care profesorii din România desfăşoară o muncă mult mai complexă decât colegii lor din alte state, unde salariile sunt semnificativ mai mari.

Potrivit acestora, cerinţele şi presiunile asupra cadrelor didactice au crescut odată cu reformele continue, dar fără rezultate concrete, pe fondul unei finanţări mult sub standardele europene.

„Înainte de a face o astfel de afirmaţie, premierul ar fi trebuit să explice de ce România a pierdut peste 700 de milioane de euro din PNRR, bani care ar fi putut sprijini sistemul educaţional”, arată sindicatele, acuzându-l pe Bolojan că încearcă să justifice măsuri de austeritate printr-o prezentare falsă a situaţiei.

Sindicaliştii mai precizează că activitatea unui profesor nu se limitează la orele de predare, ci include şi corectarea lucrărilor, pregătirea lecţiilor, evaluările, consilierea elevilor şi activităţile extracurriculare – componente esenţiale ale muncii, de multe ori nereglementate şi neremunerate corespunzător.

Recomandări
Sindicatele cer un dialog real, bazat pe date corecte

Cele trei federaţii îi cer premierului să îşi retragă public afirmaţiile „din respect pentru sutele de mii de cadre didactice” şi să deschidă un dialog real, bazat pe date corecte şi pe o înţelegere clară a nevoilor educaţiei.

Ele avertizează că, prin Legea nr. 141/2025 şi prin lipsa atragerii fondurilor PNRR, Guvernul „subminează învăţământul de stat”. Totodată, atrag atenţia că, în următorii cinci ani, zeci de mii de profesori vor ieşi la pensie, iar eliminarea suplinitorilor calificaţi din sistem va lăsa un gol imposibil de acoperit, aceştia orientându-se spre alte domenii.

În aceste condiţii, protestele vor continua: pichetarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, mitinguri în Piaţa Victoriei între 3 şi 8 septembrie şi un marş pe 8 septembrie către Palatul Cotroceni. „Educaţia nu este o problemă, ci o soluţie! Nu este o cheltuială, ci o investiţie!”, transmit federaţiile sindicale.

Premierul Ilie Bolojan a făcut o serie de declarații controversate despre sistemul educațional din România într-un interviu acordat Digi 24 pe 13 august. Potrivit Edupedu, acesta a prezentat informații false sau scoase din context pentru a justifica măsurile de reducere a cheltuielilor din învățământ propuse în Legea Bolojan.

Contrar afirmațiilor premierului, norma didactică pentru profesorii din învățământul preuniversitar a rămas neschimbată la 18 ore pe săptămână timp de decenii, până anul acesta.

