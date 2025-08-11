Această prevedere apare în Legea nr. 141/2025, cunoscută drept „Legea Bolojan”, care modifică Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023.

„Art. 4 – „(13) În atribuțiile postului didactic de învățător/institutor/profesor pentru învățământul primar se includ obligatoriu 2 ore/săptămână de pregătire remedială”.

Mai exact, aceste ore vor fi dedicate activităților suplimentare de sprijin și recuperare adresate elevilor care au dificultăți în procesul de învățare.

Astfel, învățătorii și profesorii pentru învățământul primar vor avea obligatoriu incluse în normă două ore pe săptămână pentru această pregătire.

Măsura reprezintă prima creștere a normei didactice din 1995 încoace, când normele au fost stabilite la 18 ore pe săptămână, potrivit Edupedu.

Ministerul Educației nu a publicat analiza care să susțină această schimbare, iar studiul solicitat Institutului de Științe ale Educației a fost cenzurat de ministrul Daniel David, sub pretextul unui peer review, deoarece contrazicea argumentele oficiale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE