Inflația va crește la 8%, peste așteptările specialiștilor

„Rata anuală a inflaţiei va consemna un amplu salt în trimestrul III 2025, sub impactul tranzitoriu al expirării schemei de plafonare a preţului la energia electrică şi al majorării începând cu 1 august a cotelor de TVA şi a accizelor, iar în următoarele trei trimestre se va reduce relativ lent şi pe o traiectorie fluctuantă considerabil mai ridicată decât cea din proiecţia precedentă. Ea va cunoaşte însă o corecţie descendentă abruptă în trimestrul III 2026, odată cu epuizarea impactului inflaţionist direct al celor două şocuri pe partea ofertei, şi va descreşte apoi gradual, reintrând şi coborând tot mai mult în interiorul intervalului ţintei spre finele orizontului proiecţiei, pe fondul intensificării presiunilor dezinflaţioniste ale deficitului de cerere agregată, anticipat să crească mult mai pronunţat decât în proiecţia precedentă, în contextul pachetelor de măsuri fiscal-bugetare corective implementate începând cu luna august 2025”, arată raportul BNR, citat de News.ro.

Rata anuală a inflației în România a crescut la 5,5% în mai 2025, comparativ cu aceeași lună a anului precedent, conform datelor publicate joi de Institutul Național de Statistică (INS).

Principalele efecte și multe necunoscute în piața internațională

Persistă incertitudini legate de măsurile care vor fi probabil adoptate în viitor pentru continuarea consolidării bugetare, în conformitate cu Planul bugetar-structural pe termen mediu agreat cu Comisia Europeană și procedura de deficit excesiv.

Pe de altă parte, riscuri semnificative asupra perspectivei activității economice și a evoluției inflației pe termen mediu provin în continuare din mediul extern. Războiul din Ucraina, situația tensionată din Orientul Mijlociu și conflictele comerciale globale, alături de potențialele efecte ale acordului comercial dintre SUA și UE, amenință stabilitatea economiei mondiale și a comerțului internațional.

Ce se poate face rapid pentru a ameliora situația

În acest context complex, absorbția eficientă a fondurilor europene, în special cele din programul Next Generation EU, devine esențială pentru atenuarea impactului consolidării bugetare și al tensiunilor geopolitice, precum și pentru implementarea reformelor structurale, inclusiv tranziția energetică, se arată în raportul BNR

Totodată, deciziile de politică monetară ale BCE, Fed și ale băncilor centrale regionale rămân relevante pentru evoluția economică. În luna iunie 2025, rata anuală a inflației a urcat la 5,66%, influențată de creșterea prețurilor la alimente și combustibili, care a contracarat scăderea costurilor energiei electrice și gazelor naturale.

Pe ansamblul trimestrului II 2025, rata anuală a inflaţiei s-a mărit astfel mai mult decât s-a anticipat, de la nivelul de 4,86% atins în martie, sub influenţa scumpirii alimentelor, îndeosebi a fructelor – inclusiv pe fondul condiţiilor meteorologice nefavorabile pe plan regional -, în timp ce noua creştere de dinamică consemnată în acest interval de preţurile energiei a fost mai mult decât contrabalansată de evoluţia de sens opus de pe segmentul produselor din tutun”, menţionează BNR în raport.

BNR menține rata dobânzii de politică monetară la 6,50% pe an. Creditele nu se ieftinesc

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) a decis vineri menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an şi menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit, potrivit News.ro. Măsura a fost una anticipată de specialiști și nu reprezintă o supriză

Principalele măsuri luate:

Menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an;

Menţinerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50% pe an şi a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50% pe an;

Menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit”, anunţă BNR.

Menținerea ratei dobânzii de politică monetară la 6,50% pe an are ca principal efect credite care se acordă mai greu și mai scumpe.

Banca centrală a decis anul trecut, în două rânduri, scăderea ratei dobânzii cheie, în luna iulie, de la 7% pe an la 6,75% pe an, şi în luna august la 6,5% pe an. Următoarea şedinţă a CA al BNR dedicată politicii monetare va avea loc în data de 8 octombrie 2025.

