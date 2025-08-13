Șeful Executivului a fost întrebat de ce întârzie pachetul 2, dar a evitat răspunsul și nici moderatorul nu a insistat asupra întrebării.

Bolojan a făcut, în schimb, un apel indirect la PSD să nu blocheze pachetul doi de măsuri fiscale: „Pachetul 2 este o continuare a primului pachet. El are 5 elemente importante. Dată fiind complexitatea lui, dată fiind mărimea lui, el nu poate fi adoptat decât prin asumare de răspundere în termeni reali și eu sper că cel mai târziu până la finalul acestei luni, cu toate întârzierile pe care le avem din cauze obiective sau subiective, el va fi adoptat. Dacă acest pachet nu va fi adoptat, suntem în situația în care nu conștientizăm situația dificilă în care ne găsim, în care e nevoie să corectăm lucruri adunate în timp”.

Premierul a vorbit apoi despre ce se întâmplă dacă pachetul doi nu va fi adoptat la finalul acestei luni. „Dacă nu adoptăm acest pachet, vom ajunge în situația în care vom intra într-o fundătură. Am încredere, și fac în fiecare zi tot ceea ce ține de mine și de colegii mei, că dacă respectăm lucrurile pe care trebuie să le facem, vom trece România prin această situație dificilă”, a explicat Bolojan.

„Dacă doar vom face câte un pachet, cum a fost primul, sau ne vom opri la jumătatea drumului, este doar o problemă de timp până lucrurile se vor termina prost și riscul de a intra în incapacitate de plată este foarte mare”, a punctat șeful Guvernului.

Primul pachet pentru reducerea deficitului bugetar, pe care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament pe 7 iulie și care a intrat în vigoare la 1 august, conține măsuri care vor afecta puternic românii. Cele mai importante sunt creșterea TVA la 21 la sută și pensiile. Mai precis, bătrânii care au o pensie lunară de peste 3.000 de lei net vor plăti CASS.

Pachetul fiscal numărul doi este blocat în acest moment, pentru că sunt tensiuni în coaliție, iar PSD a impus anumite condiții ca să revină la ședințele de coaliție cu PNL, USR și UDMR.

Pachetul doi se va referi, în principal, la:

reforma companiilor de stat; autoritățile autonome de tip ASF, ANCOM și ANRE vor fi restructurate, se vor reduce numărul de membri și indemnizațiile din consiliile de administrație

reforma fiscală

reforma administrației locale și centrale prin redimensionarea aparatului bugetar, descentralizare și digitalizare

combaterea evaziunii fiscale și a fraudării banului public prin modificări legislative

situația pensiilor speciale ale magistraților.

Măsurile luate de Guvern au ca scop reducerea cheltuielilor statului, după ce anul trecut România a avut cel mai mare deficit din Europa, de 9,3% din PIB.

