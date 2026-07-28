„Pentru mine și pentru Guvern nu există interes politic deasupra intereselor României. Iar când în joc sunt fonduri importante care intră în economia țării noastre, nu ne putem asuma riscul unor pierderi mari”, a declarat premierul.

„Ca să hărțuiască un guvern pe care l-a demis fără să aibă nimic de pus în loc, dar și ca să satisfacă interesele propriei clientele, PSD a declanșat o procedură de suspendare și anulare în justiție a mai multor hotărâri de guvern, inclusiv aceasta.

Trei dintre hotărârile atacate se referă la obligații pe care ni le-am asumat în contul fondurilor europene nerambursabile. PSD se joacă, în total, cu 1,1 miliarde de euro.

Una dintre aceste hotărâri, referitoare la Strategia Biodiversității, de a cărei adoptare până la 31 august depinde o penalitate de 1 miliard de euro, am înțeles că PSD se angajează să o susțină pentru a fi adoptată rapid ca proiect de lege.

Deși nu am niciun dubiu privind legalitatea adoptării hotărârilor, nu îmi pot asuma riscul unei eventuale suspendări a actului normativ până la soluționarea definitivă a cauzei.

Responsabilitatea guvernării presupune prioritizarea intereselor României, pentru care o penalitate de aproape 1 miliard de euro este de neasumat. Este o responsabilitate pe care PSD pare că nu o poate înțelege.Deși nu am niciun dubiu privind legalitatea adoptării hotărârilor, nu îmi pot asuma riscul unei eventuale suspendări a actului normativ până la soluționarea definitivă a cauzei”, a precizat Bolojan. Ell a mai declarat că forma actuală a strategiei a fost deja convenită cu Comisia Europeană, iar orice modificare ar putea fi interpretată ca un eșec în îndeplinirea jalonului PNRR, ceea ce ar atrage penalități semnificative.

În ciuda tensiunilor politice, premierul a afirmat că a înțeles din partea PSD că va sprijini adoptarea rapidă a proiectului de lege în Parlament, dar a atras atenția că este esențial ca forma actuală a strategiei să fie păstrată. „Facem ce trebuie pentru România, vom vedea dacă PSD se va ține de cuvânt măcar de această dată”, a subliniat el.

Strategia Națională pentru Conservarea Biodiversității 2026-2030 este un angajament al României în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), reprezentând Jalonul 31. Hotărârea de Guvern a fost adoptată în ședința din 23 iulie 2026, cu avizul Ministerului Justiției, pentru a respecta angajamentele asumate de România în fața Comisiei Europene, vitale atât pentru finanțarea externă, cât și pentru reputația țării.

Decizia de retragere a HG-ului a fost luată în urma demersurilor inițiate de PSD, care a contestat legalitatea mai multor hotărâri de guvern, inclusiv această strategie esențială. Premierul consideră că trei dintre HG-urile contestate sunt legate de angajamente pentru obținerea fondurilor europene nerambursabile, iar valoarea totală a fondurilor puse în pericol depășește 1,1 miliarde de euro.

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