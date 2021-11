Fostul mare jucător de tenis a ajuns la Spitalul „Matei Balș” în urmă cu o săptămână, după ce a fost testat pozitiv cu COVID-19. Ilie Năstase tocmai ce se întorsese dintr-o vacanță în Turcia și a contractat virusul. Ioana Simion, soția sa, a vorbit despre starea de sănătate a acestuia. Ea a amintit și de conflictul pe care l-a avut cu Ciprian Marica, Ilie Năstase fiind foarte afectat de această situație.

„Cu adevărat, problemele de sănătate ale lui Ilie au apărut din clipa în care a aflat că Ciprian Marica i-a furat Academia de Tenis. El de-atunci nu mai este om. Scăzându-i foarte tare imunitatea, a contractat şi virusul. El de aproape o lună numai în tensiune a fost. Când am ajuns acasă din Turcia, la câteva zile a ajuns la spital. I-a scăzut foarte mult imunitatea şi sunt sigură că acest virus l-a contractat din această cauză. Până acum, Ilie nu a avut absolut nimic, nici răcit nu a fost. Brusc, COVID! El, de când a aflat, nu mai este om”, a povestit Ioana Năstase, pentru Click!.

Ilie Năstase se află în continuare în spital, unde este ținut sub supravegherea medicilor. Soția fostului mare jucător de tenis a anunțat că acesta va fi externat mâine, de 1 Decembrie. În aceste momente, starea de sănătate a lui Ilie Năstase s-a mai îmbunătățit, iar acesta nu mai tușește și nu mai face febră.

„Totul este bine, Ilie este supravegheat foarte bine de către medici. Ia medicamentația prescrisă, se odihnește, ascultă toate indicațiile. Nu mai tușește, nu mai are febră. Stau tot timpul pe telefon cu el, ne sunăm cu videocall, și abia așteaptă să fie externat. Peste două zile, cam pe 1 decembrie, se va întâmpla acest lucru. Nu are de ce să mai stea în spital. Oricum mai are puțin și iese din perioada de carantinare”, a spus Ioana, pentru Click!.

Ilie Năstase va fi externat pe 1 decembrie

Mâine, Ilie Năstase va ieși din spital și va merge la Constanța, unde va sta singur într-unul dintre apartamentele pe care le deține. Ioana Simion a declarat că nu va locui cu soțul ei până nu vor trece cele 14 zile de când a contractat virusul, însă ea va fi cea care îl va îngriji.

„După ce se va externa, el va merge direct la Constanța, orașul în care domiciliază, dar nu va locui cu soția sa. „Ilie va sta într-unul din apartamentele pe care le avem. Mă feresc să locuiesc cu el până nu trec cele 14 zile, însă eu mă voi ocupa să îi duc mâncare, haine curate, medicamente și tot ce are nevoie”, a mai declarat soția lui Ilie Năstase pentru sursa mai sus menționată.

