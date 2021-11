La mijloc s-ar afla terenurile extrem de valoroase care intră în patrimoniul Fundației. Se pare că Ilie Năstase a fost înlocuit în Fundație, prin modificarea actului constitutiv, de către tatăl și unchiul lui Ciprian Marica, potrivit prosport.ro.

În primă fază, în luna mai, fostul jucător de fotbal a formulat o acțiune la Judecătoria Sectorului 1 din București, iar după trei înfățișări, instanța ar fi respins scoaterea fostului jucător de tenis din proiectul fundației.

Acum, pe 7 noiembrie, Ciprian Marica ar fi depus din nou aceeași acțiune, însă de această Ilie Năstase ar fi fost scos din Fundația care îi poartă numele. Scandalul dintre cei doi ar fi pornit din cauza unor neînțelegeri financiare. Marica susține că este nașul lui Ilie Năstase, în timp ce acesta neagă această informație.

„El (n.red. – Ciprian Marica) nu are cum să fie nașul meu pentru că el nu e căsătorit! Incredibilă lovitură. O să mă duc la poliție, la procuratură, unde va fi nevoie. Eu am vrut să fac lucruri bune și acum am fost izgonit. M-a pus să semnezi niște procuri, niște acte și m-a păcălit”, susține Ilie Năstase.

Contactat de către cei de la ProSport, fostul mare jucător de tenis a declarat că este uimit de trădarea lui Ciprian Marica și confirmă că a fost scos din Fundație, avocatul său fiind cel care l-a anunțat.

„Nu-mi vine să cred ce mi-a făcut Ciprian Marica! Mi-a luat baza Voința, m-a scos din fundație! M-a anunțat acum avocatul!

Am și probleme cu inima, am bypass, nu mă simt prea bine… L-a băgat pe taică-său în Fundația mea, imediat ce m-a scos pe mine! Și pe unchiul lui l-a introdus, nu-mi vine să cred. Nu am ce să discut cu el, o să discute avocatul. Stau cu soția mea și nu ne vine să credem ce se întâmplă” a mărturisit Ilie Năstase în exclusivitate pentru ProSport.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Reacția lui Ciprian Marica în urma scandalului cu Ilie Năstase

Fostul fotbalist se arată surprins de declarațiile lui Ilie Năstase și menționează că ieri au ieșit împreună la masă. Terenurile deținute de fundația în care erau implicați cei doi au o valoare imobiliară uriașă, de aproape 50 de milioane de euro.

„Nu îmi vine să cred. Am fost la restaurant cu el și cu soția lui chiar ieri (n.red. – joi) și totul era în regulă. Nu știu ce s-a întâmplat de ieri până azi. Acesta este un articol instrumentat, documentat, nu înțeleg cum s-a ajuns aici.

Dacă l-am scos din Fundație? Dar ce, ești procuror? Asta e o întrebare de procuror! Dacă are o problemă de încredere, o discut eu cu el, nu cu presa. Dacă e o neînțelegere financiară între noi este strict problema noastră.

O să discut și eu cu Ilie să văd de ce a declarat ce a declarat, pentru că îți spun sincer că tot nu îmi vine să cred. De la niște cuvinte se face un mare scandal și chiar nu e cazul între noi”, a declarat Ciprian Marica pentru ProSport.

Citeşte şi:

Ilie Năstase, mesaj pentru Ioana Simion după ce ea a depus actele de divorț: „Soția mea”

Dani Oțil vrea să o invite pe Mihaela Rădulescu la nunta cu Gabriela Prisăcariu: „Are plicul pregătit”

Brigitte Pastramă nu renunță la dorința de a deveni din nou mamă, după ce a pierdut o sarcină: „La el e problema”

PARTENERI - GSP.RO Ilie Năstase îl acuză pe Ciprian Marica de FURT: „Nu-mi vine să cred! M-a păcălit, merg la poliție!” » Marica, replică evazivă: „Dar ce, ești procuror?”

Playtech.ro BOMBĂ! Răsturnare de situație! Ce s-a găsit în telefonul lui Petrică Mîțu Stoian! E HALUCINANT

Observatornews.ro Polonia trimite mesaje de avertizare migranţilor: "Graniţa e sigilată. Nu acceptaţi pastile de la soldaţii din Belarus". Ce ar conţine acele "pastile"

HOROSCOP Horoscop 12 noiembrie 2021. Taurii se simt ceva mai liber, dar condiționările sunt la fel de puternice

Știrileprotv.ro ULTIMA ORĂ: A fost anunțat primul caz. „Este vorba de un bărbat de 30 de ani din Bucureşti”

Telekomsport Arestări de ultim moment! Printre persoanele reţinute se află şi campioana mondială a ţării. Scrisoarea care ar fi dus la situaţia controversată