De Răzvan Luțac,

Intervenția de la incendiul de vegetație iscat azi între comunele Repedea și Poienile de sub Munte, Maramureș, a fost transmisă în direct de pagina Primăriei Repedea.



În imagini, primarul Ioan Miculaiciuc, din Repedea, încearcă, folosind o creangă de brad, să stingă un focar al incendiului care a cuprins o parte bună de deal.



Edilul este lăudat de consăteni.



Contactat de Libertatea, Miculaiciuc a dat mai multe detalii despre incendiu.



“Chiar acum vreo 10 minute am coborât (n.r. – la ora 19:10). A durat vreo 3 ore. Din fericire, a fost vorba doar de vegetație uscată și nu sunt pagube foarte mari. Incendiul a pornit din comuna vecină, Poienile de sub Munte”.



Primarul estimează că suprafața afectată are în jur de 40 de hectare.



“Au venit apoi și alți oameni din sat să ajute la stingerea incendiului”, spune primarul, în Repedea existând o brigadă de pompieri voluntari.



Miculaiciuc spune că el a fost primul la intervenție, după aceea au venit și alte persoane. “Vă dați seama că am fost primul, de cum am aflat. Am luat ce am avut la îndemână, apoi au venit oameni cu unelte și am lichidat tot”.



