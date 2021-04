Cel puţin 49 de familii au fost afectate de inundaţii şi de alunecările de teren în estul arhipelagului indonezian, conform autorităților.

„Zeci de case au fost înghiţite de noroi în satul Lamanele … casele localnicilor au fost luate de viitură”, a precizat un purtător de cuvânt al Agenţiei indoneziene pentru managementul dezastrelor cu privire la situaţia din partea estică a insulei Flores.

tw // flood, landslide



There was a tragedy in one of the areas of Indonesia so INA teumes cant help us in hyping the tags. Please include them in your prayers and hope for things to get better soon ?? #PrayForNTTpic.twitter.com/pAA5aXOXhT