„Tată, sunt lângă cafenea. Vă rog, salvați-o pe mama”

Înregistrările video arată primele momente după ce rachetele rusești au lovit centrul orașului Sumî chiar în dimineața de Florii. În doar cinci minute, două rachete au distrus o zonă aglomerată, omorând 34 de persoane și rănind alte 119. Printre victime se numără și doi copii.

Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional.

Video of a young Ukrainian boy telling rescue-workers to ignore his wounds and focus on saving the life of his mom:



"Please save her! Don't worry about me”



Body-cam footage shows the moments after yesterdays Russian ballistic missile strikes on Sumy that killed 34 civilians pic.twitter.com/0KZpFC1AAP — Visegrád 24 (@visegrad24) April 14, 2025

În imaginile publicate se vede și un moment sfâșietor, un adolescent rănit care reușește să ia legătura telefonic cu tatăl său.

„Tată, sunt lângă cafeneaua de la intersecție. Te rog, vino cât mai repede”, îi spune băiatul.

Polițiștii încearcă să-l liniștească și îl informează că mama lui primește deja îngrijiri medicale. Răspunsul copilului i-a impresionat pe toți: „Vă rog, salvați-o pe mama. Nu vă faceți griji pentru mine.”

O fetiță de doar câțiva anișori a fost și ea luată de salvatori pentru a i se acorda primul ajutor. Speriată, rănită, separată de mama ei, copila plângea necontrolat. Mama a fost găsită imediat.

BREAKING: On Palm Sunday, with hundreds walking to Church, Russia struck the city center of Sumy, Ukraine with ballistic missiles. At least:



- 34 dead (2 children)

- 100 injured (15 children)



Im Waiting on Christian MAGA to speak out against Putin. pic.twitter.com/jN8RuvjNSF — Brian Krassenstein (@krassenstein) April 13, 2025

Polițiștii și echipele de salvare au aplicat garouri, au bandajat răniți, au curățat răni și au evacuat persoane din clădirile afectate.

Un alt tânăr de doar 13 ani, care se afla într-un autobuz, a reușit să se cațere pe fereastră, ajutându-i pe unii dintre ceilalți pasageri să iasă.

13-year-old Kyrylo Illiashenko was on a bus in #Sumy when a russian attack set the vehicle on fire. The passengers were trapped inside. Despite 3 shrapnel fragments striking his head, Kyrylo managed to climb through the window, helping some of the other passengers get out🙏 pic.twitter.com/frD9nsDVli — UNITED24 (@U24_gov_ua) April 14, 2025

Cine sunt eroii uciși în atacul de la Sumî

Printre cei uciși se află militarul Volodimir Zherebțov, născut în 1986 în satul Popovychka, regiunea Cernihiv. S-a înrolat în 2006 și a semnat un contract permanent cu armata în 2008. Va fi înmormântat pe 15 aprilie în satul natal.

Un alt erou pierdut este colonelul Yuriy Yula, comandant adjunct al Brigăzii 26 de Artilerie. El fusese decorat cu Ordinul Bohdan Hmelnițki, clasa a III-a.

„A fost un adevărat patriot, un comandant de luptă dedicat, un profesionist desăvârșit și un exemplu pentru toți cei din jur”, a transmis administrația militară a districtului Berdîciv.

Victimă a atacului a fost și Olena Kohut, organistă și profesoară renumită. Ea se afla chiar în interiorul Filarmonicii atunci când au căzut rachetele balistice

Aici, în urmă cu doar câteva zile, într-un concert în care interpreta „Viziunea“ lui Josef Rheinberger (op. 156, no. 5).

Rusia a lovit în plin o zonă civilă și o ceremonie militară

Una dintre rachetele balistice a lovit clădirea Universității de Stat din Sumî, iar cealaltă o sală de congrese. Un autobuz care trecea prin zonă a fost de asemenea avariat. Aproape toate casele din apropiere au suferit pagube. Atacul a coincis cu o ceremonie militară programată în centrul orașului, unde urmau să fie decorați soldați din Brigada 117.

„Acest atac este o altă rană dureroasă pe inima țării noastre. Rusia a adus din nou moartea. Au fost uciși oameni nevinovați, inclusiv copii. Memorie eternă celor pierduți și însănătoșire grabnică celor răniți”, a transmis Ministerul de Interne al Ucrainei.

După atacul din Duminica Floriilor, după ce președintele Volodimir Zelenski l-a invitat pe Donald Trump să meargă personal în Ucraina să vadă cum arată, cu adevărat războiul, președintele SUA a răspuns nonșalat că i-a transmis că este o greșeală.

When asked about yesterday's Russian strike on Sumy, which killed at least 34 people and injured over 100, Trump said, "I think it was terrible, and I was told they made a mistake."



Holy fuck, that's the mistake!



He later went on to blame Biden for "allowing" Russia to invade pic.twitter.com/9pAXygXiZp — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) April 14, 2025

Televiziunea publică ucraineană, a confirmat moartea a cel puțin doi militari importanți iar deputata Mariana Bezugla a declarat că rușii ar fi acționat la pont.

Într-un interviu acordat jurnalistului Scott Pelley pentru emisiunea „60 Minutes” de la CBS News, Zelenski a spus deschis ceea ce gândesc milioane de ucraineni: că ura sa față de Vladimir Putin este totală.



