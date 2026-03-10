Fabrica Kremniy El – vizată de atac

Fabrica producea microcipuri pentru rachete. „O operațiune tocmai s-a încheiat cu succes – o fabrică din Briansk a fost lovită. Această fabrică produce sisteme de control pentru toate tipurile de rachete ale Federației Ruse”, a declarat Zelensky, potrivit Kyiv Independent.

Atacul a vizat fabrica Kremniy El, un important producător rus de microelectronică situat în Briansk, folosind rachete Storm Shadow lansate din aer, a declarat Statul Major al Ucrainei.

⚡️Ракетами Storm Shadow уражено завод "Кремній Ел" / ⚡️⚡️Storm Shadow missiles strike the "Kremniy El" factory

Докладніше:https://t.co/shzPiJrEC6 pic.twitter.com/lMuUYUpcmw — Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) March 10, 2026

Oficialii regionali ruși au confirmat atacul asupra infrastructurii industriale din oraș și au raportat pagube în urma exploziilor. De asemenea, atacul s-a soldat cu mai mulți morți și răniți, a anunțat guvernatorul regiunii, Alexander Bogomaz, potrivit TASS.

Au fost înregistrate pagube semnificative

Kremniy El este unul dintre cei mai mari producători militari de microelectronică din Rusia, fabricând componente semiconductoare utilizate în sistemele de ghidare și control al rachetelor. Produsele sale sunt încorporate într-o serie de sisteme de arme rusești, inclusiv complexele de apărare aeriană Pantsir și sistemele de rachete Iskander.

„Ținta a fost lovită și s-au înregistrat pagube semnificative la instalațiile de producție”, a declarat Statul Major General într-o postare pe Telegram, menționând că amploarea pagubelor era încă în curs de evaluare.

Instalația a fost ținta unor atacuri anterioare în timpul războiului, reflectând strategia mai amplă a Ucrainei de a lovi adânc în Rusia pentru a perturba lanțurile de aprovizionare militar-industriale ale țării.

Orașul Briansk este situat lângă granița cu Ucraina, dar în afara zonelor active de luptă de pe linia frontului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE