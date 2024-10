Televiziunea de stat iraniană a difuzat muzică peste imaginile cu cerul Israelului brăzdat de rachete, în timp ce prezentatorul vorbea despre „curajosul popor iranian”.

Ulterior, televiziunea a difuzat imagini cu locuitorii din Mashhad, al doilea oraș al Iranului, care sărbătoreau pe străzi, fluturând steagul galben al Hezbollah și purtând portrete ale șefului Hezbollah Hassan Nasrallah, ucis săptămâna trecută.

Sărbători similare au avut loc în capitala Teheran și în mai multe orașe provinciale, inclusiv în Arak și Qom.

Unii au strigat „Dumnezeu este mare!”, „Moarte Americii” și „Moarte Israelului”.

The Iraqi people expressing joy over Iran's missile attacks against the occupied territories pic.twitter.com/EYyVuz9dfc — IRNA News Agency (@IrnaEnglish) October 1, 2024

„Victoria vine de la Allah și este aproape”

Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran (IRGC) s-a lăudat cu atacul său cu rachete balistice asupra Israelului și a amenințat că va efectua „lovituri zdrobitoare” împotriva națiunii evreiești, dacă aceasta va riposta.

Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a postat pe Twitter o imagine cu un depozit subteran de arme, cu mesajul: „Victoria vine de la Allah și este aproape”.

Recomandări Topul pensiilor din România. 108.627 de lei este cea mai mare pensie în plată pe baza contributivității

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Pentru regimul iranian și susținătorii săi, atacul a oferit un moment rar de sărbătoare, după mai multe luni în care țara și acoliții săi au suferit o serie de eșecuri, cauzate de loviturile israeliene care au eliminat întreaga conducere a grupării teroriste Hezbollah. Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a salutat „răspunsul decisiv” al țării sale la ceea ce el a numit „agresiunea” israeliană.

Corpul Gărzii Revoluționare Iraniene a susținut că numai puțin de 90% din cele 180 de rachete balistice lansate spre Israel și-au atins țintele, acestea fiind trei baze militare din jurul Tel Aviv.

De cealaltă parte, armata israeliană a declarat că a interceptat un „număr mare” de rachete și că au existat doar „urmări izolate” în centrul Israelului și câteva în sudul țării, deși nu a specificat locul exact unde acestea au lovit. De altfel, singura victimă raportată a fost un palestinian din Cisiordania.

Recomandări Catastrofa de la Scânteia, Iași, după 15 ani. Inculpații au rămas în afaceri, rudele victimelor au primit zero despăgubiri în instanță: „Avocații nu ne-au dat contracte, nimic. Ne-au văzut așa, mai de la țară!”

Tehran right now after missile strikes on Israel pic.twitter.com/5a2woNTBym — Iran Observer (@IranObserver0) October 1, 2024

Consilierul pentru securitate națională al SUA, Jake Sullivan, a calificat atacul drept „ineficient” și a susținut Israelul, care a promis că regimul islamic va suporta consecințele.

IRGC a declarat, între timp, că va răspunde agresiv la orice formă de represalii.

„Dacă regimul sionist reacționează la operațiunile iraniene, se va confrunta cu atacuri zdrobitoare”, a declarat IRGC într-o declarație transmisă de agenția de presă Fars, adăugând că atacul de marți a fost „în conformitate cu Carta Națiunilor Unite”.

Totodată, s-a mai precizat, că „după o perioadă de reținere”, riposta a venit în urma unui „atac asupra suveranității” Iranului, o referire la uciderea liderului Hamas, Ismail Haniyeh, la Teheran, la sfârșitul lunii iulie, care a fost atribuită Israelului. Ierusalimul însă nu a recunoscut în mod direct implicarea.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News