Conform ziarului american, armata rusă a desfășurat elicoptere militare la o bază din apropierea orașului arctic Murmansk pentru prima dată după 20 de ani încoace. Baza respectivă este situată la 160 de kilometri de granițele cu Finlanda și Norvegia.

tussia is actively preparing for war with NATO, — NYT In particular, russia is building fighter jet shelters and warehouses, indicating the Kremlin's long-term strategy in response to Finland's accession to NATO. Construction activity and an increase in equipment have been… pic.twitter.com/OBE2qDztlh

La baza aeriană Olenia, lângă Olenogorsk, la sud de Murmansk, imagini din satelit arată o creștere semnificativă a numărului de aeronave militare. Baza aeriană găzduiește bombardiere rusești cu rază lungă de acțiune d tip Tu-22.

Russia has five active air bases near northern Finland and Norway. In this thread, I will go through the bases and their recent changes in activity and infrastructure, and how the war in Ukraine has affected them.



There have been some surprising developments. 1/ pic.twitter.com/r0FSXHEqvF