Născut în iulie 2025, Punch a fost părăsit de mama sa, probabil din cauza lipsei de experiență, fiind prima ei naștere. Îngrijitorii grădinii zoologice au decis să-l crească pe acesta și să-l familiarizeze treptat cu un grup de maimuțe din aceeași specie, relatează Heraldo USA.

„Nu va fi ușor, dar sper să rămână sănătos și să trăiască împreună cu grupul”, a declarat Kosuke Kano, unul dintre îngrijitori.

More information about Punch, the baby monkey at Ichikawa Zoo in Japan.



He was abandoned by his mother shortly after birth and has been hand‑raised by zookeepers.



They gave him a plush orangutan toy, which he carries everywhere, hugging it while he sleeps, using it for… pic.twitter.com/qn1fO7Wu1n — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) February 14, 2026

Pentru a-i oferi confort, Punch a primit mai multe pături și jucării de pluș. Dintre acestea, a ales un urangutan de pluș, pe care îl consideră o figură maternă. În sălbăticie, puii de maimuță stau aproape de mamele lor încă de la naștere, iar această legătură îi ajută să se dezvolte emoțional și fizic.

A sad story of a tiny macaque named Punch-kun, who struggled to climb back to his troop but showed true courage and resilience.📍 Ichikawa City Zoo, Japan.



Scared by the noise from other monkeys, he ran and hid in a hole with Ora-mam, creating a very emotional moment. pic.twitter.com/r6YrSEH48l — Weather Monitor (@WeatherMonitors) February 15, 2026

Imaginile cu Punch și „mama” sa de pluș au devenit virale, atrăgând atenția oamenilor din întreaga lume. Potrivit Heraldo USA, micuțul macac încearcă să se integreze în grupul său, dar, când este mustrat de celelalte maimuțe, se refugiază în preajma jucăriei, găsind alinare în ea.

The story of Punch at Ichikawa City Zoo 🐒



Abandoned by his mother, he was raised by humans. When he was introduced to the zoos monkey troop, he couldnt fit in with the monkey society. He keeps hugging the doll given to him by the caretakers so sad, yet so cute 😭 pic.twitter.com/51A3GkBQQt — 🤠 (@heavensbvnny) February 14, 2026

„Punch este un pui de maimuță din grădina zoologică Ichikawa care a fost abandonat și crescut de oameni… Acum, pus în contact cu alte maimuțe, nu știe cum să se comporte și continuă să poarte peste tot urangutanul de pluș pe care îl tratează ca pe mama lui. Se străduiește cu curaj să se integreze”, se arată într-o postare pe X.

Macac este cea mai răspândită specie de primate din întreaga lume. Macacul este, de asemenea, printre cele mai studiate specii de primate, fiind utilizat adesea în cercetările științifice. Iată câteva curiozități și lucruri interesante despre primate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE