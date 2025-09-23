Un „spectacol memorabil” va fi transmis în întreaga lume în iunie 2026, iar șeful UFC (Ultimate Fighting Championship – Campionatul suprem de lupte și reprezintă cea mai mare și mai prestigioasă organizație din lume de arte marțiale mixte, MMA), Dana White, a prezentat imagini spectaculoase despre cum ar putea arăta.

The first renderings just dropped for the UFC event at the White House next year. Dana White says they are building a lighting arch so that fans can see the White House on one side and the Washington Monument on the other. There will be fewer than 5,000 seats. pic.twitter.com/n3hBwxkDWg — Joe Pompliano (@JoePompliano) September 20, 2025

Machetele realizate cu ajutorul inteligenței artificiale, difuzate de Fox News Channel în emisiunea Special Report with Bret Baier, arată o desfășurare decadentă pe prestigioasa peluză sudică a Casei Albe.

Mii de fani sunt înghesuiți sub un stadion vast, cu o scenă centrală octogonală UFC.

Focuri de artificii, reflectoare și jocuri de lumini umplu cerul în aceste imagini, care au fost publicate și pe conturile oficiale de social media ale Casei Albe.

Donald Trump a aprobat planurile de a găzdui gala de lupte pe peluza sudică anul viitor, pentru a marca 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență.

Conor McGregor a sugerat că evenimentul plin de vedete ar putea fi ocazia revenirii sale în Octagon, după cinci ani de pauză, într-un meci contra lui Michael Chandler.

Cei doi s-ar alătura unei liste impresionante de luptători din diferite categorii de greutate, care se vor înfrunta în fața mulțimii uriașe, într-un eveniment pe care Casa Albă l-a numit „cea mai mare carte din toate timpurile”.

Chandler, în vârstă de 39 de ani, a luptat constant și a intrat ultima dată în ring în aprilie, într-o înfrângere în fața lui Paddy Pimblett.

🚨 Conor McGrgeor just confirmed Michael Chandler will be his opponent at the UFC White House event “Im on it. [Fighting] Michael Chandler.” 👀 pic.twitter.com/rOZ4yshFyS — Happy Punch (@HappyPunch) September 20, 2025

McGregor și Chandler urmau să se lupte la UFC 303, în iunie anul trecut, însă meciul a fost anulat cu doar două săptămâni înainte, după ce McGregor și-a rupt degetul de la picior la un antrenament.

Luptătorii se vor încălzi „în interiorul” Biroului Oval și își vor face cântărirea pe treptele Memorialului Lincoln, potrivit Wall Street Journal.

Apoi își vor face intrarea spre ring prin coridoarele puterii, ajungând în Octagonul amplasat pe peluza sudică.

Înaintea luptelor principale vor avea loc câteva zile de festivități dedicate fanilor pe National Mall.

Acestea vor include sesiuni de întâlnire cu luptătorii, precum și activități distractive, inclusiv concursuri la sacul de box. Se planifică și un spectacol uriaș de lasere și artificii pentru a marca ocazia.

Mii de spectatori sunt așteptați să umple și zonele din apropiere, precum parcul Ellipse, unde vor fi amplasate ecrane gigantice.

„Acesta va fi unul dintre cele mai mari și istorice evenimente sportive din istorie. Faptul că președintele Trump îl găzduiește la Casa Albă este o dovadă a viziunii sale de a celebra aniversarea monumentală de 250 de ani a Americii”, a declarat purtătorul de cuvânt al lui Trump, Steven Cheung.

Referindu-se la posibilitatea ca McGregor să fie prezent pe listă, Dana White a spus: „Vom construi cea mai mare listă din toate timpurile. Eu și Conor am vorbit constant, își dorește foarte mult această luptă și, atunci când ajungi la nivelul la care este Conor, trebuie să găsești lucruri care să te motiveze, iar gala de la Casa Albă l-a motivat, cu siguranță, pe Conor McGregor”.

