Aripa armată a Hamas a indicat într-o declaraţie că „lansează 110 rachete asupra metropolei Tel Aviv” şi „100 rachete asupra oraşului Beer Şeva „ca represalii la reluarea atacurilor asupra clădirilor locuite de civili”.

Alarmele au răsunat în Tel Aviv şi Beer Şeva, în sudul Israelului, la scurt timp după difuzarea acestor informaţii, potrivit armatei israeliene.

BREAKING: Hamas has just fired 100+ rockets at one time at Tel Aviv; Iron Dome responding pic.twitter.com/sk8o8WZMC0