Cu puţin înainte de ora 21:00 (ora 18:00 GMT), Hamas a anunţat că va lovi dur Israelul. Un autobuz fără călători a fost lovit de o rachetă în oraşul Holon, însă majoritatea proiectilelor din Gaza au fost interceptate de sistemul israelian antirachetă Iron Dome, a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei israeliene pentru AFP, potrivit Agerpres.

În urma atacului, o femeie a fost ucisă marţi seară lângă Tel Aviv. Astfel, numărul total al deceselor provocate de atacurile cu racheta din Fâşia Gaza creşte la trei.

RAW FOOTAGE: This is the moment the Iron Dome intercepted a barrage of rockets over Tel Aviv and central Israel. pic.twitter.com/8jl8OTgWCl