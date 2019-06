Imagini oribile postate de o stewardesă care a fost atacată pentru că a refuzat să se sărute cu iubita sa într-un autobuz din Londra

Melania Geymonat, în vârstă de 28 de ani, povestește că era în autobuz împreună cu iubita ei, Chris, când au fost acostate de o bandă de bărbați care au început să le ceară să se sărute.

„Voiau să ne sărutăm ca să se poată uita la noi. Am încercat să calmez situația, pentru că nu sunt o persoană combativă, și le-am cerut să ne lase în pace deoarece Chris nu se simțea bine”, povestește stewardesa Ryanair în postarea sa.

Dar bărbații care aveau între 20 și 30 de ani au continuat și au început să arunce cu monede și alte obiecte spre ele.

„Următorul lucru pe care mi-l amintesc e Chris în mijlocul autobuzului certându-se cu ei. Nu am stat pe gânduri și am sărit să o apăr și am constat că avea fața plină de sânge și trei dintre ei o loveau. Apoi au început să mă lovească și pe mine. Am amețit când m-am văzut plină de sânge și mi-am pierdut cunoștința. Apoi dintr-o dată autobuzul s-a oprit, a venit poliția și eu eram plină toată de sânge”, scrie tânăra.

Ea povestește că grupul de bărbați le-au furat bunurile.

În încheiere, tânăra spune că a postat această întâmplare pe Facebook pentru a atrage atenția asupra violenței. „Nu este ceva izolat, este comun. M-am saturat sa fiu văzută ca un obiect sexual, să constat că aceste situații sunt obișnuite, că prieteni homosexuali sunt bătuți fără niciun motiv”.

Postarea sa a devenit virală având peste 3.700 de comentarii și 9.700 de acțiuni.

Foto: Facebook

