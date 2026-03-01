Imaginile au arătat ciocniri între poliție și protestatari pe strada din fața consulatului. În timp ce protestatarii aruncau cu pietre, poliția a folosit gaze lacrimogene în încercarea de a-i dispersa.

O altă înregistrare video a arătat zeci de bărbați în interiorul curții consulatului, încercând să spargă geamurile ferestrelor și ușilor pentru a intra în clădirea principală.

Locals protesting stikes on Iran have stormed the entrance area of the US Consulate in Karachi, Pakistan. pic.twitter.com/fiqSoRRpPt — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 1, 2026

