Situation at the U.S. Consulate in Karachi. https://t.co/2m4lHTsJ51 pic.twitter.com/vUdZOndhJ1— Clash Report (@clashreport) March 1, 2026
Imaginile au arătat ciocniri între poliție și protestatari pe strada din fața consulatului. În timp ce protestatarii aruncau cu pietre, poliția a folosit gaze lacrimogene în încercarea de a-i dispersa.
O altă înregistrare video a arătat zeci de bărbați în interiorul curții consulatului, încercând să spargă geamurile ferestrelor și ușilor pentru a intra în clădirea principală.
Locals protesting stikes on Iran have stormed the entrance area of the US Consulate in Karachi, Pakistan. pic.twitter.com/fiqSoRRpPt— OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 1, 2026
