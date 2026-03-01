Israelul a reușit să spargă una din cele mai populare aplicații pentru rugăciuni din Iran: BadeSada Calendar.

Potrivit News, aplicația utilizată pentru notificări privind orele de rugăciune a fost compromisă pentru a trimite mesaje ce îndemnau personalul militar iranian să dezerteze și să lupte împotriva regimului de la Teheran.

Într-un interval de 30 de minute, utilizatorii au primit mai multe notificări.

Primul mesaj spunea: „Ajutorul a sosit”.

Ulterior, militarii care se alăturau luptei erau asigurați de amnistie: „Forțele represive ale regimului vor plăti pentru acțiunile lor crude și nemiloase împotriva poporului nevinovat. Oricine se alătură apărării și protejării națiunii iraniene va primi amnistia și iertarea”.

Și Donald Trump i-a asigurat pe militarii iranieni că vor avea parte de imunitate: „acum (..) mai târziu vor primi doar moartea!”.

„Auzim că mulți dintre membrii IRGC, militari și alte forțe de securitate și poliție nu mai vor să lupte și caută imunitate din partea noastră. După cum am spus aseară, acum pot avea imunitate, mai târziu vor primi doar moartea!. Sperăm că IRGC și poliția se vor uni pașnic cu patrioții iranieni și vor lucra împreună ca o unitate pentru a readuce țara la măreția pe care o merită. Acest proces ar trebui să înceapă în curând, întrucât nu doar moartea lui Khamenei, ci țara a fost, într-o singură zi, distrusă în mare măsură și chiar ștearsă de tot”, a spus președintele SUA, într-un mesaj pe Truth Social.



Experții consideră că atacul a fost planificat înaintea atacurilor aeriene recente efectuate de Israel și SUA.

Deși nimeni nu a revendicat responsabilitatea, se crede că aplicația a fost spartă cu implicarea armatei israeliene.

Aplicaţia BadeSaba Calendar este folosită pentru a vedea şi primi notificări cu privire la orele pentru rugăciuni, pe baza celor mai folosite calendare.

