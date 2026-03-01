La un termen precedent (29 ianuarie 2026), Laura Dronca, acuzată că a comandat uciderea tatălui său, a decis să vorbească pentru prima dată în fața instanței.

„Cu Bulbuc m-am împrietenit vorbind despre pește”

Laura Dronca a dat o amplă declarație în care a negat uciderea tatălui său, omul de afaceri Ioan Crișan, spunând că niciodată nu a simțit nevoia să se răzbune față de el. În declarația studiată de Libertatea, Laura Dronca a arătat că, după decesul tatălui său, a fost sfătuită de „toată lumea” să vândă tot și să plece din țară.

La primele termene de judecată din dosarul asasinatului cu bombă de la Arad, în care a fost ucis omul de afaceri Ioan Crișan, niciunul dintre cei trei inculpați (Laura Dronca, Sebastian Bulbuc și Adrian Horodincă) nu a vrut să dea declarații.

La înfățișarea din 29 ianuarie 2026, Laura Dronca a cerut să fie audiată. Femeia a dat o declarație amplă, iar unul dintre puncte a vizat relația pe care o are cu Sebastian Bulbuc, unul dintre cei doi bărbați acuzați că au executat omorul la comandă.

Ioan Crişan a murit pe 29 mai 2021, într-un atentat cu bombă la Arad.

Laura Dronca a declarat în fața instanței că l-a cunoscut pe Sebastian Bulbuc la cabinetul avocatului Dumitru Marian Tomoioagă, unde ea era angajată ca avocat, iar Bulbuc ca șofer.

„Am avut o relație de colegialitate, stătea cu noi în birou. L-am ajutat cu bani (n.r. – pe Bulbuc). Prima dată i-am dat 500 de lei. Trebuia să îi dea Tomoioagă salariul, dar i-a spus că nu are de unde. Bulbuc zicea că vine 1 martie, 8 martie, ziua soției lui, și trebuie să cumpere cadouri și flori pentru soție și soacră, astfel că i-am dat 500 de lei”, a declarat Laura Dronca, la Curtea de Apel Timișoara.

Femeia a mai spus că Bulbuc i-a mai cerut bani când a fost arestat fratele lui. Atunci i-a dat 1.500 de lei, iar alți 3.000 de lei i-a dat pentru avocat când și-a pierdut permisul. „Cu Bulbuc m-am împrietenit vorbind despre pește. El mi-a spus că îi place să pescuiască, dar nu să mănânce peștele. Eu i-am spus că dacă îi aduc pește de la Crișan o să-i placă, pentru că nu are gust de pește, ci de pui”, a mai declarat acuzata.

„Ce faci, mireaso? Dai o cafă?”

Laura Dronca a declarat că, împrietenindu-se cu Bulbuc, l-a întrebat dacă nu vrea să meargă să îi tundă iarba în curte. „A acceptat și a venit să vadă unde stau. I-am arătat curtea și mașina de tuns, spunându-i că poate nu o să fiu acasă tot timpul și să știe unde este. I-am mai dat 1.000 de lei în decembrie 2021 (n.r. – după moartea lui Ioan Crișan). Am plecat în Germania de Sfântul Nicolae și l-am rugat să vină să dea apă și mâncare la câine. A fost singura dată când a venit la mine când eu eram plecată. De tuns iarba doar i-am arătat, nu a ajuns să o tundă”, a mai declarat fiica omului de afaceri mort în explozia de la Arad.

Fosta avocată a declarat în fața instanței că după moartea tatălui său nu a mai lucrat la cabinetul lui Tomoioagă, dar a mai fost pe acolo să își ia diverse lucruri. Susține că pe Bulbuc l-a întâlnit acolo o singură dată, iar bărbatul a ajutat-o să își ducă la mașină calculatorul.

Laura Dronca susține că după moartea lui Ioan Crișan, Bulbuc a mers la ea acasă fără vreun motiv anume, doar să vadă ce face. „Prin mesaj m-a întrebat: «Ce faci, mireaso, dai o cafă?». Iar eu am zis că da. Am vorbit despre moartea lui Crișan, cum mă simt și ce cred că s-a întâmplat”, se mai arată în mărturia femeii.

„Dacă spune că am avut o relație intimă, minte”

Fiica lui Ioan Crișan susține că nu a fost implicată în moartea tatălui său și crede că nici Bulbuc nu are vreo legătură cu omorul, considerând că „nu e capabil de așa ceva”.

Sebastian Bulbuc.

„Nu i-am cerut niciun fel de servicii pentru banii împrumutați. Banii împrumutați lui Bulbuc nu i-am primit înapoi. Nu îl cunosc pe inculpatul Horodincă și nu l-am văzut în prezența lui Bulbuc. Eu am fost de câteva ori la locuința lui Bulbuc pentru a-i duce pește. De două ori a ieșit la poartă soacra lui (el era plecat la pescuit), iar de vreo două ori a ieșit el și i-am dat peștele. De fiecare dată când am fost la Bulbuc, am fost doar ca să-i duc pește. Nu o cunosc pe soția lui Bulbuc”, a mai spus Laura Dronca, explicând că trecea des pe strada unde locuiește Bulbuc pentru a evita o zonă aglomerată din oraș.

Întrebată de natura relației cu Bulbuc, Laura Dronca a negat vehement că ar fi avut o relație intimă. „Am avut doar o relație colegială și l-am ajutat. Dacă spune că am avut o relație intimă, minte”, a insistat femeia. Întrebată de procuror cum își explică faptul că Sebastian Bulbuc le-a declarat anchetatorilor că ar intenționa să își ucidă tatăl, Laura Dronca a răspuns: „Nu am vorbit niciodată cu Bulbuc despre tatăl meu”.

„Am scos banii pentru că eram speriată”

Acuzațiile procurorilor la adresa Laurei Dronca se bazează, printre altele, pe faptul că, după ce a obținut certificatul de moștenitor, fiica lui Ioan Crișan a scos din contul personal al omului de afaceri 100.000 de euro, a vândut un teren cu aproximativ 400.000 de euro, a vândut cu aproximativ 180.000 de euro casa de pe strada Bicaz pe care Crișan voia să i-o lase unuia dintre nepoți, dar și o casă de vacanță.

În fața instanței, Laura Dronca a declarat că după decesul tatălui său și obținerea certificatului de moștenitor a preluat conducerea firmelor lui Crișan. „Nu știu ce bani erau în firmă. Când am făcut succesiunea, de la bancă mi s-a spus că trebuie să închid contul lui Crișan. În acel cont erau 100.000 de euro. Contul era al lui Crișan personal. Am scos banii de la bancă, i-am pus într-o geantă și am plecat spre casă. Am scos banii pentru că eram speriată, nu știam ce se întâmplă. Toată lumea îmi zicea să vând tot, să iau copiii și să stau în altă țară în liniște”, a declarat inculpata în instanță.

Laura Dronca susține că banii i-a dus acasă, iar la un moment dat a schimbat 20.000 de euro pentru că avea o datorie de 40.000 de lei și trebuia să achite salariile de la firmă, care erau plătite parțial „la negru”.

„Am fost mai apropiată de el decât de mama”

Despre relația cu tatăl său, Laura Dronca susține că „tot timpul a avut discuții cu el”. Inițial, tensiunile ar fi avut la bază o creditare a firmei înființate de fostul soț, Sergiu Bîlcea, și pentru că nu s-a făcut partaj la divorț. Alte reproșuri erau legate de faptul că le dă copiilor să mănânce la KFC și McDonalds, că îi lasă prea mult pe telefon și că nu îi duce la sport.

„Nu mi-a reproșat niciodată că nu lucrez, ci doar că nu mă implic în activitatea Crimatex. I-am explicat de ce nu mă implic în activitatea firmei (n.r. – nu îi plăcea domeniul), dar nu m-a înțeles. Nu l-am auzit pe Crișan spunând că mă va dezmoșteni și că va lăsa Crimatex lui Sergiu (n.r. – fostul ginere). După ce a murit, am auzit zvonuri că ar fi zis că mă va dezmoșteni și că firma îi va rămâne lui Sergiu. Crișan mi-a spus doar că vrea să vândă firma deoarece este obosit și nu mai poate”, a declarat Laura Dronca în fața instanței.

Femeia a spus că tatăl său dădea bani cu camătă, dar ea știe de o singură persoană, care i-a restituit ei banii după decesul omului de afaceri.

Întrebată de procuror dacă a păstrat ceva ca amintire de la tatăl său, Laura Dronca a declarat că a păstrat apartamentul de pe strada Miorița, în care a crescut de la vârsta de 3 ani și care îi amintește de Crișan. „Celelalte bunuri nu pot spune că îmi amintesc de el. Casa de pe Bicaz a fost făcută de mine și de Sergiu. Singurele lucruri care îmi amintesc de Crișan au fost apartamentul de pe Miorița și firma Crimatex. Cred că tatăl meu m-a apreciat, dar își dorea să fiu mai «înfigăreață»”, se mai arată în declarația de inculpată a femeii.

Laura Dronca a declarat că Ioan Crișan a fost sprijinul ei încă de mică. „Am fost mai apropiată de el decât de mama. Puteam să vorbesc cu el despre orice, mă îndruma, îmi spunea ce e bine și ce e rău și mă lăsa să aleg. Știam că era întotdeauna lângă mine. Relația mea cu Crișan s-a deteriorat puțin din cauza lui Sergiu (n.r. – Bîlcea)”, a mai spus Laura Dronca.

„El a avut două familii”

Fiica lui Ioan Crișan a spus că relația cu tatăl său nu s-a deteriorat din cauza relației extraconjugale cu Aurora Ardelean, din cauza căreia a sfătuit-o, fără succes, pe mama ei să divorțeze. „De-a lungul anilor, el a avut două familii: o familie cu mama mea și cu mine și o familie cu Aurora și nepoata acesteia. Nu am simțit niciodată furie față de Crișan. Ne contraziceam la anumite lucruri, dar nu am simțit nevoia vreodată să mă răzbun”, a mai declarat Laura Crișan în fața instanței.

Întrebată de avocata proprie cum a perceput moartea tatălui său, Laura Crișan a declarat că s-a simțit „foarte măruntă”. „Nu știam încotro să o apuc. Când porneam mașina, le spuneam copiilor să rămână în casă până o pornesc, iar apoi să iasă afară. Câteodată mă uitam sub mașină să nu fie vreo bombă. Am fost foarte afectată de moartea tatălui”, a răspuns femeia acuzată de instigare la omor.

„L-am cunoscut pe domnul Crișan în cadrul partidului PLUS”

Procesul asasinatului cu bombă de la Arad a scos la iveală și că victima crimei, Ioan Crișan, a avut în trecut o implicare politică în cadrul partidului PLUS, partid pe care l-a părăsit în momentul fuzionării cu USR. Audiat ca martor în dosar, Valentin Latti a explicat unde l-a întâlnit pe Crișan și cum a ajuns să lucreze pentru el.

„L-am cunoscut pe domnul Crișan în cadrul partidului PLUS. Acolo a aflat că sunt inginer piscicol și mi-a cerut sfaturi cu privire la reproducerea și creșterea peștilor. Știu că s-a retras din partidul PLUS. Știu că, într-una dintre ședințe, domnul Crișan a afirmat că va susține pe oricine altcineva la Primăria Arad în afară de Sergiu Bîlcea (n.r. – fostul ginere). Nu știu de ce a făcut această afirmație”, a declarat Latti.

Inginerul piscicol a spus că nu a auzit niciodată în cadrul firmei că Ioan Crișan ar intenționa să își dezmoștenească fiica. „Nu știu care era relația Laurei cu fostul soț și nici a lui Crișan cu acesta. Eu am ajuns la firmă după ce aceștia au divorțat. Nu mi-a spus Crișan că vrea să-i lase afacerile fostului ginere. Mi-a spus doar că vrea ca o parte din avere să o treacă pe numele nepoților. Nu știu de ce a vrut să treacă pe nepoți și nu pe Laura. Nu știu ca Ioan Crișan să se fi ocupat cu afaceri ilegale sau contrabandă. Crișan se enerva repede, dar îi trecea repede. Oamenii de la firmă îl iubeau”, a mai declarat martorul.

Procesul de la Curtea de Apel Timișoara continuă, următorul termen fiind stabilit în 5 martie.

Moartea lui Ioan Crișan

Laura Dronca, Sebastian Ilie Bulbuc și Adrian Bogdan Horodincă sunt judecați pentru uciderea omului de afaceri Ioan Crișan

Cazul este considerat de către anchetatori crimă cu premeditare (omor calificat), fiind vorba de o bombă artizanală pusă sub scaunul șoferului, cu sistem de declanșare la pornirea motorului. În octombrie 2024, după mai bine de 3 ani de anchetă, fiica sa, Laura Dronca, a fost arestată preventiv, fiind considerată principala suspectă în comiterea asasinatului.

Mai sunt judecați pentru implicare în asasinatul cu bombă asupra lui Ioan Crișan doi bărbați, acuzați de executarea faptei: Bogdan Adrian Horodincă și Sebastian Ilie Bulbuc. Laura Dronca este acuzată de instigare la omor calificat (în formă agravată – violență în familie), instigare la distrugere și instigare la nerespectarea regimului materiilor explozive. Procurorii susțin că ea ar fi comandat și plătit asasinatul, suma vehiculată fiind de circa 100.000 de euro.

