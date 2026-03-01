When a kid told Iran Supreme Leader Late Ali #Khamenei that he wants to get martyred, Ali Khamenai told him to study first, become a scientist , live your life and then when you turn old and frail, then die.



Today, he refused to leave his home and hide while the US and Israel… pic.twitter.com/dtdTxGOKia — Roshan Rai (@RoshanKrRaii) March 1, 2026

Mii de persoane îndoliate s-au adunat în centrul capitalei Iranului după uciderea liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, în prima salvă a unui atac masiv al Statelor Unite și Israelului.

Mii de oameni îl jelesc pe ayatollah în Piața Imamului Khomeini, Iran.

⚡️Imam Khomeni Square, Iran. Thousands mourning the Supreme leader. pic.twitter.com/RknVPWiybb — War Monitor (@WarMonitors) March 1, 2026

Alții s-au adunat duminică în Piața Enghelab (Revoluție), îmbrăcați în mare parte în negru și unii plângând, fluturau steaguri iraniene și țineau fotografii cu Khamenei, în timp ce atacul americano-israelian continuă în cea de-a doua zi.

Khamenei, liderul suprem al Iranului din 1989, a fost ucis în timp ce SUA și Israel încercau să răstoarne guvernul iranian.

Televiziunea de stat iraniană a confirmat moartea lui Khamenei duminică dimineața, la câteva ore după ce președintele american Donald Trump a anunțat uciderea clericului în vârstă de 86 de ani pe care l-a descris drept „unul dintre cei mai malefici oameni din istorie”.

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) a promis o pedeapsă „severă și decisivă” pentru „ucigașii” lui Khamenei într-un comunicat.

IRGC a adăugat că va lansa cea mai feroce operațiune din istorie împotriva Israelului și a bazelor americane, situate în țările din Golf, care deja calculează costul unei serii fără precedent de atacuri iraniene mortale.

Trump a amenințat că orice represalii ar duce la represalii împotriva Iranului cu o forță care „nu a mai fost văzută până acum”.

Între timp, duminică s-au auzit mai multe explozii la Doha, Dubai și Manama, iar sirene de avertizare au sunat în centrul Israelului, armata israeliană declarând că răspunde la un atac cu rachete iraniene.

