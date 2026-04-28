Statele Unite încearcă să-şi aprofundeze legăturile şi să contracareze influenţa petrolului şi gazelor ruseşti în sudul Europei, după ce au semnat anul trecut un acord pe termen lung pentru exporturi de gaze naturale lichefiate (GNL) către Grecia.

„Preşedintele Trump deschide o nouă eră de cooperare cu Europa de Sud, Centrală şi de Est”, a declarat secretarul american al energiei, Chris Wright, la forumul de afaceri al Iniţiativei celor Trei Mări, organizat la Dubrovnik, în Croaţia.

La Tirana, ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, Kimberly Guilfoyle, a semnat un acord de 6 miliarde de dolari, pe 20 de ani, între Venture Global şi Aktor LNG USA pentru exporturile de GNL către Albania.

„Acest angajament consolidează securitatea energetică – şi securitatea naţională – în întreaga regiune”, a declarat Guilfoyle.

Acordul a fost încheiat în momentul în care Chris Wright a confirmat sprijinul Statelor Unite pentru un acord între Bosnia şi Herţegovina şi Croaţia privind construirea unei conducte de gaz care să transporte GNL american de la un terminal de pe insula croată Krk către Bosnia.

Proiectul, care vizează diversificarea surselor de aprovizionare cu energie ale Bosniei şi reducerea dependenţei acestei țări de gazul rusesc, folosit de regulă ca armă geopolitică, va fi finanţat şi implementat de compania americană AAFS Infrastructure and Energy LLC. AAFS a anunțat că va investi aproximativ 1,5 miliarde de euro (1,8 miliarde de dolari) în proiect.

Compania este condusă de Jesse Binnall, un fost avocat al lui Trump, şi de Joseph Flynn, fratele fostului consilier pentru securitate naţională al lui Trump, Michael Flynn.

Croaţia şi Statele Unite au emis, de asemenea, o declaraţie comună privind cooperarea în domeniul energiei nucleare civile.

Separat, compania croată de inginerie Rade Koncar şi grupul de investiţii Pantheon Atlas LLC, cu sediul în Statele Unite, au semnat o scrisoare de intenţie pentru a participa la un proiect de dezvoltare a inteligenţei artificiale şi a unui centru de date în centrul Croaţiei – un proiect estimat la 50 de miliarde de euro.

Proiectul prevede dezvoltarea unei instalaţii cu o capacitate de 1 gigawatt pentru calculul IA şi servicii cloud. Construcţia urmează să înceapă în 2027.