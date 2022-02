Imaginile dramatice cu ultimele clipe din viaţa unei fetiţe de 6 ani din Mariupol au fost difuzate de CNN şi de televiziunea de ştiri britanică Channel 4. Pe imagini se observă cum mama fetiţei era în faţa ambulanţei, în timp ce medicii încercau să o resusciteze pe copila de numai 6 ani.

„Scoateți-o afară! Scoateți-o afară! Putem reuși!”, a strigat un cadru medical al spitalului. Au așezat-o pe o targă și au dus-o înăuntru, unde medicii și asistentele s-au luptat să o mențină în viață, însă fetiţa nu a răspuns la manevrele de resuscitare.

Un medic care îi pompa oxigen s-a uitat în camera unui jurnalist Associated Press aflat în cameră şi a spus: „Arată-i asta lui Putin”, „ochii acestui copil”.

Familia se afla la un supermarket de la periferia orașului Mariupol când au început bombardamentele rusești, arată Associated Press, potrivit CNN.

„Show this to Putin. Show him this child’s eyes”



A six year-old girl has been killed in the city of Mariupol. Ukraine says 16 children have died since the invasion began, as experts fear Russia is increasingly targeting civilians



Warning: This video contains distressing footage pic.twitter.com/HoN3TJv7Y8