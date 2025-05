Amploarea dezastrului

Consilierul de stat Stéphane Ganzer a descris situația pentru Blick: „La prima vedere, 90% din sat este îngropat sub avalanșa de pietre”. Primarul Matthias Bellwald a confirmat gravitatea situației: „Practic, am pierdut satul vizibil”.

Prăbușirea ghețarului a acoperit o suprafață de aproximativ doi kilometri lungime și 50-200 de metri lățime în Lötschental. Râurile Lonza și Gisentella sunt blocate în spatele masei de moloz, formând un lac. Autoritățile sunt îngrijorate de posibile inundații în aval.

Evacuări și operațiuni de salvare

În localitățile învecinate Wiler și Kippel, 16 persoane au fost evacuate preventiv în timpul nopții. Echipele de intervenție nu au putut încă intra în Blatten din cauza pericolului.

O persoană în vârstă de 64 de ani este dată dispărută. Poliția cantonală din Valais a lansat o operațiune de căutare și salvare, folosind inclusiv drone cu camere termice.

Reacția autorităților

Consilierul federal Albert Rösti a declarat pentru Blick: „În primul rând, sunt prevăzute măsuri imediate în domeniul protecției populației, precum și sprijin din partea armatei”. El a adăugat: „Este uluitor. Un accident de această amploare este probabil unul care se întâmplă o dată într-un mileniu”.

Cantonul Valais a solicitat sprijinul armatei și a mobilizat trupe de protecție civilă. Se oferă asistență pentru pompare, curățare și iluminarea zonei afectate.

Consilierul de stat Franz Ruppen a descris situația ca fiind „o catastrofă totală, care depășește cu mult ceea ce se așteptau oamenii din regiune”.

Impactul asupra infrastructurii

Stația de măsurare hidrologică de pe râul Lonza a fost distrusă, conform Oficiului Federal pentru Mediu. Albia râului Lonza este blocată, creând riscul formării de baraje.

Geologul cantonal Raphaël Mayoraz a avertizat că lacul format în urma blocajului „devine din ce în ce mai mare” și ar putea duce la inundații. Există un plan de urgență pentru eventuale scurgeri masive de apă.

BREAKING: Massive Glacier Collapse in Blatten, Valais (Switzerland) – May 28, 2025



Over 3.5 million m³ of ice, rock, and snow collapsed from the Birch Glacier, putting 9 million tons of pressure on the glacier.



The entire village of Blatten (approx. 300 people) was evacuated in… pic.twitter.com/ntmV35GL8o — Weather Monitor (@WeatherMonitors) May 28, 2025

Autoritățile lucrează acum la gestionarea catastrofei și la găsirea de soluții de cazare pentru persoanele afectate. Reconstrucția va fi o provocare majoră, atât din punct de vedere financiar, cât și emoțional.

before and after todays glacier collapse that buried 90% of blatten, switzerland pic.twitter.com/fp17L3GYc9 — ian bremmer (@ianbremmer) May 28, 2025

Consilierul federal Rösti a subliniat: „Cu bani se pot repara multe lucruri, dar s-au pierdut foarte multe valori morale”.

Aerial footage of Blatten in Switzerland after glacier collapse. pic.twitter.com/TsmSXhUgIa — Disasters Daily (@DisastersAndI) May 29, 2025

În timp ce echipele de intervenție continuă eforturile de salvare și evaluare a daunelor, comunitatea din Lötschental se confruntă cu realitatea pierderii aproape complete a satului Blatten. Autoritățile promit sprijin și solidaritate în fața acestei catastrofe fără precedent.

