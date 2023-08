IMAGINILE DIMINEȚII LA CREVEDIA. Oamenii își repară casele, afectate și la 800 de metri de exploziile de la stația GPL. „Ne-au căzut ferestrele, au ieșit din balamale”

În lumina tare a sfârșitului de vară, comuna cu 6.000 de locuitori se dezmeticește după noapte tragică în care un om a murit și peste 40 sunt internați, în urma unei serii de trei explozii petrecute sîmbătă seara la o stație GPL.

Jandarmii îi verifică pe oamenii care circulă în apropierea zonei izolate, unde au avut loc exploziile

În zonă nu se mai simte miros de ars, dar oamenii își fac reparații la case pentru că până aici a ajuns unda de șoc.

„Ne-au căzut ferestrele, au ieșit din balamale și încercăm să le punem la loc”, spune Ionuț, 22 de ani. Casa lui e la aproximativ 800 de metri de stația GPL.

Alte două stații GPL în sat

Conform primelor declarații ale oficialităților, stația nu mai avea autorizație. Afirmația îi aparține atât primarului din Crevedia, cât și șefului DSU, Raed Arafat.

De la intrarea în sat până la locul îngrădit de autorități am mai numărat două stații GPL. Locuitorii sunt revoltați de situația. „A și zis cineva la un moment dat: cum, bagă stații GPL în sat? Aici se întâmplă catastrofă”, spune un Nicolae Cămănaru, un pensionar care locuiește singur. Acesta povestește și spaima prin care a trecut noaptea trecută: „Eu abia mă mai mișcam. Mă gândeam că mai bine mă duceam spre porumb, dar dacă cădeam acolo, cine mă mai scula?”, mai spune bărbatul.

„Eram la poartă și am văzut că venea lume de acolo fuga. A venit cineva și ne-a zis să luăm distanță că mai bușește încă una. M-am dat la o parte de oamenii care fugeau și când am ajuns pe-acolo am simțit în spate că arde cămașa pe mine. Era o temperatură”, mai povestește Nicolae, care locuiește cam la 800 de metri de locul exploziei.

Explozia resimțită și la 4 kilometri distanță

Daniel stă în satul Mânăstirea, la aproximativ 4 kilometri de locul exploziilor. A venit la fața locului după prima explozie și spune că a auzit un șuierat, moment în care și-a dat seama că situația se agravează.

Daniel, un localnic din Crevedia, spune că în casa lui explozia s-a simțit „ca la cutremur”

„Parcă Dumnezeu mi-a spus să plec de acolo. Am luat-o ușor spre casă și mă uitam la televizor. Mi-am aruncat puțin ochii pe fereastră când am văzut o flamă mare, s-a luminat cerul. Casa mea e la patru kilometri, dar au făcut implozie și geamurile și ușile, ca la cutremur”, spune și Daniel, un alt martor.

În urma exploziilor de aseară 57 de oameni au fost răniți și o persoană a decedat în urma unui infarct. Opt dintre aceștia erau persoane din localitate care se aflau la firma GPL în momentul exploziei.

De la primele ore ale dimineții, oameni din zonă au răspunsul apelului de donații de sânge și au mers la centrul de transfuzii din București.

„Îl cunoșteam pe cel care a făcut infarct. Am aflat că el era în casă, a urmat explozia și casa a fost lovită de ceva. A început să-și caute soția și n-a găsit-o. A urmat infarctul, vă dați seama că nu se știe încă mai mult, rămâne să se pronunțe medicii”, a spus unui dintre locuitorii din Crevedia pentru Libertatea.

