Cum s-a ajuns la scumpirea impozitelor

Decizia Consiliului Local Oradea prevede nu doar majorarea impozitelor pe apartamente, ci și creșterea unor taxe locale, precum și supraimpozitarea a 26 de clădiri aflate în stare de degradare. Noile reguli sunt parte a reformei fiscalității locale, adoptată la nivel național, care schimbă modul de calcul al impozitului pe proprietate.

Potrivit administrației locale, impozitele vor fi calculate mai aproape de valoarea de piață a imobilelor, iar mai multe scutiri vor fi eliminate începând cu anul viitor.

Opoziția a refuzat să voteze

Reprezentanții PSD, UDMR și AUR s-au abținut de la vot, criticând dur amploarea majorărilor. Consilierul local PSD Adrian Madar a spus că nu poate susține o astfel de decizie.

„Nu pot să votez acest material. Nicăieri în lume nu există o dublare a impozitelor și taxelor locale. E o premieră mondială, un experiment economic”, a declarat Madar, citat de Bihoreanul.

Și liderul grupului UDMR, Szabó József, s-a opus creșterilor de taxe, arătând că administrația locală avea libertatea de a stabili nivelul acestora, chiar dacă schimbarea modului de impozitare vine de la Guvern.

„Nu este obligatoriu să majorăm biletul de intrare la ștrandul Ioșia sau la aquapark. Acolo merg pensionarii, iar noi mărim tarifele”, a spus Szabó József, potrivit aceleiași surse.

Reprezentanții AUR au respins din start proiectul. „Noi nu votăm creșteri de taxe și impozite. Nu vrem să împovărăm și mai mult orădenii”, a declarat consilierul Costel Moza pentru Bihoreanul.

Primarul Florin Birta: „Suntem obligați să le aplicăm”

Primarul Oradei, Florin Birta, a reacționat dur la poziția consilierilor PSD și UDMR, amintind că reforma fiscală a fost adoptată la nivel central.

„Aceste lucruri au fost stabilite de Parlament. Chiar dacă nu ne convine, suntem obligați să le punem în aplicare după ce s-a luat o decizie la nivel central”, a spus Florin Birta, citat de Bihoreanul.

Edilul a recunoscut că unele majorări, precum taxele de urgență pentru eliberarea documentelor, au fost decise la nivel local, explicând că volumul mare de solicitări urgente pune presiune pe angajații primăriei.

Ce taxe cresc, potrivit primarului

Florin Birta a susținut că municipalitatea a încercat să limiteze creșterile acolo unde a fost posibil.

„Unde am putut, n-am făcut majorări deloc. Nu s-au majorat taxele pe locurile de parcare de domiciliu, acces în cimitir, servicii în cimitir”, a declarat primarul, citat de Bihoreanul.

Acesta a adăugat că în alte cazuri creșterile nu au putut fi evitate, din cauza costurilor de funcționare și a inflației. Începând cu 2026, impozitul pentru un apartament cu două camere, situat în zona A, va crește de la 178 de lei la 456 de lei pe an. Pentru un apartament cu trei camere, impozitul va urca de la 289 de lei la 587 de lei.

Tot din 2026 vor fi eliminate mai multe scutiri de impozit, inclusiv pentru persoanele cu handicap, persoanele cu venituri mici, donatorii de sânge sau urmașii deportaților și refugiaților. În plus, proprietarii de mașini electrice vor plăti un impozit anual de 80 de lei.

Alte majorări aprobate de Consiliul Local

În aceeași ședință, Consiliul Local Oradea a aprobat și majorarea cu 10% a taxelor pentru ocuparea domeniului public, scumpirea biletelor de intrare la Ștrandul Ioșia și Grădina Zoologică la 32 de lei, precum și creșterea tarifelor la aquapark-ul Nymphaea.

De asemenea, 26 de imobile aflate în stare de degradare, aparținând unui număr de 96 de proprietari, vor fi supraimpozitate cu 500%. Noile taxe și impozite vor intra în vigoare de la începutul anului 2026 și vor afecta majoritatea proprietarilor de locuințe din Oradea.

