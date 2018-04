Împuşcături la sediul YouTube din California. Mai multe focuri de armă au fost trase în sediul YouTube din San Bruno, California. Atacul a început în jurul orei locale 13:00. Patru persoane au fost rănite şi transportate la spital. Atacul armat a fost comis de o femeie, care a fost găsită moartă în sediul companiei. Şeful poliţiei din San Bruno a declarat că aceasta s-a împuşcat.



UPDATE ora 00:55. Mai mulţi martori au relatat, potrivit Fox News, că femeia care a deschis focul la sediul YouTube şi-a împuşcat prietenul, apoi s-a omorât.

UPDATE ora 00:40. Ed Barberini, şeful poliţiei din San Bruno, a declarat presei că la ora locală 12:46 PM au fost primite primele sesizări că au loc împuşcături la sediul YouTube din California. La ora 12:48, primele echipaje de poliţie au ajuns la faţa locului şi au găsit angajaţi ieşind din sediul companiei, precum şi mai multe victime. În total, patru persoane rănite au fost găsite la sediul companiei şi o persoană decedată în interior. Persoana decedată este o femeie, suspectă în cazul atacului armat, care s-a împuşcat, a mai precizat Ed Barberini. Acesta nu a putut confirma că a existat şi un al doilea agresor, un bărbat.

Trei dintre victime au fost transportate la Zuckerberg San Francisco General Hospital: un bărbat de 36 de ani în stare critică, o femeie de 32 de ani grav rănită şi o altă femeie, de 27 de ani, uşor rănită.

UPDATE ora 00:30. Potrivit CNN, a fost confirmat că autorul atacului este o femeie, care acum este moartă. Nu se ştie însă dacă a fost omorâtă de poliţişti sau dacă s-a sinucis după comiterea atacului.

UPDATE ora 00:15. Potrivit unor surse, persoana înarmată ar fi o femeie, însă informaţia nu a fost confirmată oficial de autorităţi.

UPDATE ora 00:05. Împuşcăturile au avut loc în sediul YouTube, potrivit mesajelor transmise pe Twitter de angajaţii companiei. Unul dintre aceştia, Todd Sherman, a relatat că era în timpul unei şedinţe când a simţit că podeaua se cutremură şi, după ce inţial a crezut că este un cutremur, a văzut ulterior oameni alergând.

„M-am uitat pe jos și am văzut dâre de sânge pe podea și pe scări. M-am uitat în jur să nu fie vreun pericol, apoi am coborât și am ieșit afară”, a povestit Sherman.

UPDATE ora 23:50. Mai multe persoane au fost spitalizate, au confirmat pentru televiziunea KTVU mai multe oficiali din spitale. Pe reţelele de socializare, martorii au relatat că mai multe ambulanţe au ajuns la sediul YouTube.

Între timp, a venit şi prima reacţie oficială a Google, care deţine Youtube. “Cooperăm cu autorităţile şi vom oferi informaţii de îndată ce acestea sunt disponibile”, a transmis Google.

Re: YouTube situation, we are coordinating with authorities and will provide official information here from Google and YouTube as it becomes available. — Google Communications (@Google_Comms) April 3, 2018

Un manager al Youtube a scris un mesaj pe Twitter în care a anunţat că mai multe focuri de armă s-au auzit în apropierea sediului companiei, din San Bruno, şi că agresorul umblă liber pe străzi. “Am auzit împuşcături şi am văzut oameni fugind în timp ce eram la birou”, a scris Vadm Lavrusik, pe Twitter.

Active shooter at YouTube HQ. Heard shots and saw people running while at my desk. Now barricaded inside a room with coworkers. — Vadim Lavrusik (@Lavrusik) April 3, 2018

Poliţiştii au confirmat că o persoană înarmată umblă liberă pe străzi şi au sfătuit oamenii să stea departe de zona unde este situat sediul companiei.

We are responding to an active shooter. Please stay away from Cherry Ave & Bay Hill Drive. — San Bruno Police (@SanBrunoPolice) April 3, 2018

Între timp, mai mulţi oameni au sunat la numărul de urgenţă 911 pentru a anunţa faptul că au avut loc împuşcături în apropierea sediului YouTube din California.

Mai multe maşini de poliţie au împânzit zona, iar angajaţii au fost evacuaţi din interiorul clădirii. Imagini postate pe Twitter surprind momentul în care angajaţii sunt evacuaţi din clădire, cu mâinile ridicate, şi efectivul poliţiei care acţionează a faţa locului.

We are seeing @YouTube employees being brought out with hands up! pic.twitter.com/ZlSMY9FIVm — Erin (@erinjeanc) April 3, 2018

Ultimul atac armat major din SUA a avut loc pe 14 februarie, într-un liceu din Parkland, Florida. 17 persoane au fost ucise de Nicholas Cruz, în vârstă de 19 ani, fost elev al Marjory Stoneman Douglas din Parkland, unde a fost comis atacul.

Despre YouTube

YouTube este un site unde utilizatorii pot încărca şi vizualiza materiale audio şi video. YouTube a fost creat în februarie 2005 de Chad Hurley, Steve Chen, și Jawed Karim. În noiembrie 2006, Google a achiziţionat compania pentru suma de 1,65 miliarde de dolari

