De Adrian Ilie,

”Am aflat de la colegii mei că la ASSMB s-au organizat concursuri pentru agreații Primăriei Capitalei cu subiecte și răspunsuri date”, a declarat Lavinia Coțofană adăugând că angajările prin concurs sunt însă mai degrabă excepția decât regula, deoarece oamenii sunt aduși prin detașare.

Aduc oameni detașați prin relații, îi detașează unde au loc, după aceea și-i deleagă în interior, oameni fără studii superioare sunt aduși în serviciile de integritate, sunt oamenii agreaților doamnei Firea. Lavinia Coțofană, fost director juridic la ASSMB:

Coțofană a spus că are informații, însă neconfirmate, că angajările la vârful sistemului medical din București ar fi condiționate și de plata unor sume de bani.

”Există practica numirii pentru a fi la discreția doamnei primar general. Se vehiculează sume de 200.000 de euro. Banii ar ajunge la conducerea Primăriei, la cine decide. Sunt afirmații pe care nu pot să mi le asum, asta am auzit acolo”, a precizat fostul director juridic de la ASSMB.

Cazul Turkes Ablachim

Aceasta a menționat că sunt cazuri în care salariile depășesc limitele legale, un exemplu fiind cel al directorului medical al ASSMB, Turkes Ablachim, pe care o descrie ca o apropiată a Gabrielei Firea.

”Am primit sub nas să semnez o delegare în urma detașării pe funcția de director medical a dnei Turkes. Am cerut actele care stau în baza ei. Am primi explicația: ”Este pentru doamna Turkes, ce nu înțelegi să semnezi?” Am insistat că vreau actele. Am primit o altă decizie în care apar și drepturile ei salariale, 25.466 lei, în condițiile în care grila ASSMB este la 13.000 de lei. Maximul pentru un doctor este 15.000”, a declarat Coțofană precizând că a fost demisă fără să-și dea acordul pentru delegarea lui Turkes.

Recomandări Mafia din Primărie demascată în direct de directoarea juridică de la ASSMB. Detalii incredibile

În aceste condiții, doar salariul lui Turkes ar aduce prejudicii în fiecare lună de aproape 13.000 de lei. Coțofană a menționat că a existat un control al Curții de Conturi, iar conducerii ASSMB i s-a cerut să revină în grila de salarizare legală.

În paralel cu răsplătirea celor care rămân obedienți, indiferent dacă execută instrucțiuni legale sau nu, ar exista o politică de eliminare a celor care refuză să comită ilegalități, un exemplu fiind chiar Coțofană care a vrut să sesizeze DNA în cazul fraudelor de la Spitalul Gomoiu.

”Am lucrat la plângerea penală cu două colege. Una a fost revocată odată cu mine, cealaltă a intrat brusc în concediu medical și nu a mai semnat plângerea”, a spus Lavinia Coțofană.



Citeşte şi:

Fostul director juridic al ASSMB: ”Locuințele cumpărate de primărie pentru medici au fost achiziționate la preț dublu”

Directoarea juridică de la ASSMB, despre jaful de la Gomoiu: ”S-au furat 15-20 de milioane de euro. Convingerea mea e că vorbim de un grup infracțional”

Gabriela Firea a dat-o afară pe directoarea juridică a ASSMB, care a făcut plângere către DNA împotriva jafului de la Spitalul Gomoiu!

GSP.RO Reacția lui CTP după eliminarea dramatica a Simonei Halep

HOROSCOP Horoscop 1 noiembrie. Cum încep zodiile luna