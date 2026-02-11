Zoo Cafe găzduiește o varietate impresionantă de specii – de la reptile și amfibieni la tarantule și scorpioni – toate îngrijite cu dedicare.

Rudolf Hoffman, proprietarul cafenelei din Brașov, explică faptul că acest concept a prins viață din dorința de a împărtăși frumusețea acestor creaturi adesea neînțelese. Scopul principal este educarea publicului și combaterea miturilor, demonstrând că aceste animale merită admirație, nu teamă.

Astfel, se urmărește schimbarea mentalității colective față de speciile considerate periculoase, înlocuind reacțiile agresive cu înțelegerea și aprecierea frumuseții lor naturale.

Localul a devenit rapid un punct de atracție pentru cei dornici să-și testeze limitele sau să-și înfrunte fobiile. Unul dintre vizitatori a descris experiența ca fiind pe cât de neobișnuită, pe atât de fascinantă:

„Este un concept extrem de inventiv. Deși simți un ușor disconfort la început, oportunitatea de a vedea și de a atinge animale pe care nu le întâlnești la tot pasul transformă vizita într-o amintire unică. Recomand oricui să încerce acest contact direct, o apropiere pe care nu o poți avea în altă parte.”

Pentru ca experiența să fie plăcută atât pentru oameni, cât și pentru micile vietăți, vizitatorii trebuie să respecte câteva reguli esențiale. Printre acestea se numără menținerea ușii de la intrare închise în permanență, interdicția de a hrăni animalele aduse la masă și realizarea fotografiilor fără bliț, pentru a nu stresa exemplarele exotice.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE