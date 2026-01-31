În loc să încerce să ghicească momentele ideale de intrare pe piață sau să urmărească profituri rapide, investitorii bogați se concentrează pe termen lung, vizând afaceri solide, imobiliare și diversificare.

Principiul lor este simplu: nu investi dacă nu înțelegi afacerea, modelul de venituri și potențialul real.

Această abordare elimină reacțiile emoționale și vânzările panicate în momentele de scădere a pieței.

Sonnenfeldt recomandă investitorilor obișnuiți să evite speculațiile și să adopte două strategii majore:

1.Fondurile de indici (Index Funds): Deoarece puțini investitori reușesc să depășească performanța pieței prin alegerea acțiunilor individuale, fondurile care urmăresc indici precum S&P 500 sunt o soluție ideală.

Acestea oferă diversificare instantanee (acoperind cele mai mari 500 de companii din SUA) și costuri reduse. Istoric, acestea au generat randamente de aproximativ 10% anual.

Platforme precum Charles Schwab sau Fidelity oferă astfel de fonduri cu comisioane infime sau chiar zero.

2.Imobiliare prin REIT-uri: Deși achiziția directă de proprietăți necesită capital mare, micii investitori pot accesa piața imobiliară prin Trusturi de Investiții Imobiliare (REIT-uri).

Aceste fonduri permit obținerea unor randamente istorice de 8-10% fără bătaia de cap a administrării clădirilor.

Concluzia lui Sonnenfeldt este clară: pentru un raport optim între risc, randament și efort, utilizarea ETF-urilor și a fondurilor pasive este „jocul câștigător” pentru acumularea constantă de avere.

