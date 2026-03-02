Manifest împotriva politicienilor și formatorilor de opinie

În intervalul 17:00 – 20:00, protestatarii și-au exprimat nemulțumirea fermă față de declarațiile favorabile Moscovei, venite din partea anumitor politicieni și persoane publice.

Pe lista celor vizați direct de manifestanți s-au numărat figuri precum Călin Georgescu, George Simion, Titi Gavrilă, Diana Șoșoacă și Anca Alexandrescu.

Organizatorii i-au acuzat pe aceștia că deturnează simbolurile naționale și acționează împotriva intereselor și parcursului european al României.

„Aceștia sunt cei care manipulează românii de bună credință cu minciuni și idei favorabile Rusiei. Ne-au confiscat tricolorul, sărbătorile și simbolurile naționale. Vor să ne fure România europeană și bunăstarea, să ne dezbine și să ne dea pe mâna rușilor”, au transmis organizatorii protestului.

Pentru a transmite un mesaj ironic la adresa celor considerați „portavoci” ale propagandei, participanții s-au înarmat cu pancarte, conserve și trompete de jucărie, invitându-i simbolic pe cei vizați la un „călduros Marș la Moscova!”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Comemorarea a 34 de ani de la Războiul de pe Nistru

Pe lângă protest, manifestația a avut și un caracter solemn, dat fiind că pe 2 martie se împlinesc 34 de ani de la izbucnirea conflictului armat din 1992.

Reprezentanții grupului civic au subliniat importanța istorică a momentului. Cu acest prilej, au fost aprinse candele în fața ambasadei în memoria eroilor basarabeni.

Totodată, a fost onorat curajul celor care au luptat, adesea cu resurse militare limitate, pentru a apăra teritoriul Republicii Moldova în fața armatei ruse.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE