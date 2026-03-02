„În acest moment, din informații verificate și cu autoritățile emirateze, avem un număr de 14.000 de cetățeni în Emiratele Arabe Unite. Dintre acești 14.000 de cetățeni, avem un număr relativ mic de cazuri de urgență extremă. Folosesc această diferențiere pentru că este justificat ca fiecare cetățean să simtă că este într-o situație dificilă.

În schimb, estimarea autorităților emirateze în acest moment este că păstrarea astăzi, mâine, până la informații noi, a locului actual de reședință, a locului actual în care se află cetățenii români, în hotelurile în care se află fiecare dintre ei, este varianta recomandată”, a spus Oana Țoiu în cadrul conferinței de presă.

În Israel, sunt înregistrați 140 de cetățeni români în Ierusalim, 39 în Tel Aviv și alți 38 în grupuri de pelerini la Betleem.

„În ceea ce privește situația cetățenilor români din Israel, în acest moment avem 140 de cetățeni români în Ierusalim, 39 în Tel Aviv, 38 sunt încă în grupul de pelerini prezenți în Bethlehem, 11 în Haifa, 3 în Acra, 2 în Araba, 2 în Beer Sheeva, 2 în Aşdod, unul în Bat Yam, unul în Ierihon, un cetățean în Beit Jala, un cetățean în Cezareea, un cetățean în Eilat, un cetățean în Ein Bokek, un cetățean în Gedera, 5 cetățeni în Givat Shmuel, 2 cetățeni în Herzliya, 8 cetățeni în Lod, 3 cetățeni în Nazaret, 5 cetățeni în Netania, 2 cetățeni în Nahariya, 2 cetățeni în Aşdod, 2 cetățeni în nord-est, în Bu’eine Nujeidat.

Aceștia sunt cetățenii care s-au înregistrat la misiunea diplomatică. Mai avem un număr de cetățeni adiționali cu dublă cetățenie care au și statutul de rezidenți sau familie în Israel în acest moment”, a declarat Oana Țoiu.

De asemenea, Oana Țoiu a vorbit despre situația românilor blocați în Orientul Mijlociu. Autorităţile române continuă să colaboreze pentru a asigura asistenţa necesară celor afectaţi.

„Recunoaştem nivelul crescut de anxietate şi de îngrijorare. Este justificat, situaţia în regiune escaladează şi continuăm coordonarea la nivelul autorităţilor din România, precum şi îmbunătăţirea coordonării cu agenţiile de voiaj şi operatorii de turism şi liniile aeriene pentru a putea să asigurăm cetăţenilor români asistenţa care le este necesară”, a afirmat Oana Ţoiu în cadrul unei conferințe de presă.











