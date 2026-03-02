Vestea a fost anunțată de familia sa, printr-un scurt și emoționant mesaj publicat pe pagina de Facebook a fostului ziarist: „Ai plecat într-o altă galaxie de ziua ta. Drum lin între stele”.

De-a lungul celor 35 de ani petrecuți în redacții, Marian Cioba a lăsat o amprentă importantă în presa scrisă.

Unul dintre cele mai memorabile momente ale carierei sale este legat de Revoluția din 1989. El a semnat un reportaj tulburător despre mișcările de stradă din Capitală, material publicat la pagina 3 în chiar primul număr al noului ziar Libertatea.

Privind în urmă la zilele care au schimbat România, fostul reporter rememora modul în care a documentat evenimentele, asumându-și riscuri uriașe.

„Toți trei supravegheam mișcările de stradă de deasupra restaurantului Pescarul, peste drum de Intercontinental, din apartamentul unui doctor. Am văzut cam tot ce s-a petrecut. Noul ziar a fost inițiat de 30 de oameni. După ce ne-am întors în redacție, a început să se tragă din toate direcțiile”, declara Marian Cioba.

Prin dispariția lui Marian Cioba, presa românească pierde pe unul dintre jurnaliștii care au contribuit direct la formarea presei libere post-decembriste.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE