FACIAS a sesizat conducerea Spitalului Județean, Colegiul Medicilor Vâlcea și Direcția de Sănătate Publică (DSP) Vâlcea, solicitând verificări și măsuri imediate, se arată într-un comunicat de presă.

FACIAS a solicitat conducerii Spitalului Județean de Urgență Vâlcea să declanșeze o anchetă internă și să comunice concluziile acesteia și măsurile dispuse. Solicitarea adresată unității medicale a vizat și clarificări privind evaluările clinice și deciziile medicale luate în cele două momente, conduita terapeutică adoptată, inclusiv oportunitatea inițierii tratamentului antiviral, precum și modul în care au fost respectate obligațiile de informare a aparținătorilor și protocoalele aplicabile în contextul sezonului gripal.

De asemenea, FACIAS a solicitat Colegiului Medicilor Vâlcea să declanșeze o anchetă disciplinară și să verifice conduita profesională a personalului medical implicat, sub aspectul respectării normelor deontologice, al standardelor profesionale și al eventualelor abateri de la protocoalele medicale aplicabile.

În plus, FACIAS a sesizat Direcția de Sănătate Publică Vâlcea și a cerut verificarea respectării normelor legale și administrative aplicabile unității sanitare, inclusiv în ceea ce privește organizarea activității medicale, respectarea protocolului de triaj, circuitul documentelor medicale, obligațiile de informare și eventualele disfuncționalități sistemice sau administrative care ar fi putut influența evoluția acestui caz.

Amintim că o fetiță de 11 ani dintr-o comună de lângă Râmnicu Vâlcea a murit la Spitalul Județean Vâlcea din cauza gripei, în ciuda eforturilor medicilor de a o salva.

Copila fusese bolnavă de mai multe zile, iar testul rapid confirmase diagnosticul de gripă. Deși primise tratament, starea ei s-a agravat rapid, iar în urma unui stop cardio-respirator, medicii au fost nevoiți să declare decesul după mai bine de o oră de resuscitare.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE