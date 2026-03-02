De ce au fost propuși Viorel Cerbu la DNA, Codrin Miron la DIICOT și Cristina Chiriac la Parchetul General

Cerbu, Miron și Chiriac, propuși de ministrul Marinescu la șefia marilor parchete

Radu Marinescu a anunțat numele propuse pentru șefia DNA, DIICOT și Parchetul General, după interviurile susținute de cei 18 candidați în fața comisiei de la Ministerul Justiției.

Numele propuse pentru șefia marilor parchete sunt următoarele:

  • procuror-şef al DNA – Viorel Cerbu
  • procuror-şef al DIICOT – Codrin Miron
  • procuror general al României – Cristina Chiriac.

Amintim că pentru posturile de şef şi şef adjunct la DNA, DIICOT și Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie s-au înscris 18 candidaţi. Bogdan Pîrlog a candidat şi pentru șefia DIICOT, și pentru șefia Parchetului General, dar după câteva zile și-a retras candidatura pentru DIICOT.

În acest moment, șeful DNA este Marius Voineag, DIICOT este condus de Alina Albu, iar șeful Parchetului General este Alex Florența. Mandatele lor vor expira în această primăvară.

Argumentele lui Radu Marinescu pentru Viorel Cerbu (DNA)

Viorel Cerbu a lucrat în DNA începând din iulie 2004. Ultima funcție a fost adjunct al șefului DNA, Marius Voineag.

Cum l-a caracterizat ministrul Marinescu:

  • procuror cu experiență profesională bogat[ și realizări importante, atât în funcții de execuție, cât și de conducere în cadrul DNA.
  • are capacitatea de a valorifica managerial experiența acumulată în DNA, PICCJ și DIICOT, prin utilizarea instrumentelor tehnice moderne în urmărirea penală și prin orientarea spre eliminarea avantajelor economice rezultate din infracțiuni de corupție
  • îmbină experiența în urmărire penală cu managementul judiciar și susține adaptarea Ministerului public la evoluția infracționalității, prin metode moderne de combatere a criminalității economico-financiare și de recuperare a produsului infracțiunii
  • planul de management și interviul din fața Comisiei au arătat că are direcții clare de acțiune pentru limitarea corupției și o politică de resurse umane orientată spre creșterea performanței DNA, prin recrutare exigentă și consolidarea atractivității instituției pentru posturile vacante.

Argumentele lui Radu Marinescu pentru Codrin Miron (DIICOT)

Codrin Miron este în prezent șeful DIICOT Timișoara și are o vechime în sistem de aproape 30 de ani.

Cum l-a caracterizat ministrul Marinescu:

  • un procuror cu pregătire profesională solidă și carieră universitară remarcabilă, care, prin proiectul de management, a identificat corect direcțiile pentru creșterea capacității operaționale a DIICOT în combaterea criminalității organizate, îmbunătățirea calității actului de justiție și identificarea produselor infracționale în vederea indisponibilizării lor prin măsuri asigurătorii
  • este specializat în combaterea infracționalității economico-financiare, cu experiență practică semnificativă în recuperarea produselor infracțiunii, inclusiv a celor aflate în străinătate
  • viziunea sa pentru creșterea capacității operaționale a DIICOT presupune prioritizarea anchetelor penale și concentrarea pe cauze cu impact major asupra mediului infracțional, precum drogurile, traficul de persoane și migranții
  • strategia propusă de el vizează identificarea și indisponibilizarea produsului infracțional prin măsuri asigurătorii, limitarea accesului grupărilor la resurse financiare prin investigații paralele de tip „follow the money”, aplicarea confiscării speciale și extinse, valorificarea anticipată a bunurilor sechestrate și cooperarea intensificată cu ANABI și ONPCSB, inclusiv prin parteneriate externe
  • în ceea ce privește imaginea publică a DIICOT, a prezentat un model managerial bazat pe comunicare transparentă și orientată către cetățean, organizarea de conferințe de presă pe subiecte de interes și crearea de conturi pe rețelele sociale pentru promovarea activității și rezultatelor instituției.

Argumentele lui Radu Marinescu pentru Cristina Chiriac (Parchetul General)

Cristina Chiriac este procurorul DNA care a instrumentat dosarul de dare de mită în care a fost implicat Dumitru Buzatu, la acel moment președinte al CJ Vaslui. Ea apare în imaginile filmate în septembrie 2023 la flagrantul cu geanta care conținea 1,25 milioane de lei, aflată în portbagajul mașinii.

Cum a caracterizat-o ministrul Marinescu:

  • dispune de experiență profesională vastă, pregătire juridică solidă și aptitudini manageriale demonstrate prin activitatea de conducere la DNA și prin proiectul, lucrările și susținerile prezentate la interviu
  • poate valorifica managerial experiența acumulată la PÎCCJ, DIICOT și DNA, promovând instrumente tehnice moderne în urmărirea penală și o abordare orientată spre eliminarea beneficiilor economice ale infracțiunilor de corupție
  • a pus accent la interviu pe managementul cunoașterii și comunicare directă, mobilizând eficient resursele, în special pe cele umane, pentru dezvoltarea și consolidarea instituțională a PÎCCJ
  • proiectul și interviul au evidențiat o viziune clară asupra conducerii Ministerului Public, bazată pe leadership activ, stabilirea de obiective și priorități și implementarea coerentă a politicilor instituționale
  • susține independența operațională a procurorilor, implicarea instituției în dezbateri privind statutul acestora și promovarea unei culturi organizaționale bazate pe etică și integritate, fără afectarea independenței procurorilor din subordine.

Ce urmează înainte ca propunerile să ajungă la Nicușor Dan

Pasul următor este ca ministrul Marinescu să trimită propunerile la Secţia pentru procurori a CSM pentru avizul consultativ, apoi aceste nume vor ajunge pe masa preşedintelui Nicuşor Dan, care va decide dacă le acceptă sau nu.

Foarte important, șeful statului și-a dorit să schimbe conducerea DNA și să fie numită o persoană agreată de el.

De ce au fost propuși Viorel Cerbu la DNA, Codrin Miron la DIICOT și Cristina Chiriac la Parchetul General
