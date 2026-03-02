Vedeta de la PRO TV care a trăit 12 ani de orori în plasa Kastei Morrely: „Totul avea o altă intensitate”

La vârsta de 13 ani, atrasă de promisiuni despre modelling și succes, Iuliana Dup a intrat într-o lume aparent strălucitoare, care s-a dovedit a fi o capcană psihologică. Anii petrecuți sub influența lui Morel Bolea au fost marcați de control strict, ritualuri ciudate și abuzuri emoționale și fizice.

Tânăra a povestit în Libertatea că a trăit izolată, depinzând complet de liderul Kastei Morrely, iar orice încercare de independență era pedepsită prin umilire sau presiune psihică. Casa din Vorovești, unde mai multe fete locuiau împreună cu Morel Bolea, era un loc de izolare strategică, prezentat ca refugiu, dar de fapt era un instrument de control.

Trezirea Iulianei Dup a fost graduală: articolele din presă, descinderile poliției și propria analiză a dosarelor DIICOT au început să-i arate manipularea și abuzurile la care fusese supusă. Evadarea sa finală a venit abia în ianuarie 2024, după ce a refuzat să continue să fie supusă liderului, moment în care a fost alungată din casă și a trebuit să-și găsească singură un loc unde să trăiască.

„Nu-mi venea să cred în ce lume paralelă am trăit. Și ce a putut să facă omul ăsta cu noi. Era ca într-un șoc din care te trezești la realitate. Parcă și culorile le vedeam altfel, totul avea o altă intensitate”, afirma Iuliana Dup în urmă cu aproximativ un an.

Astăzi, Iuliana Dup conduce propriile afaceri și își reconstruiește viața, dar trecutul o bântuie. Povestea ei rămâne un exemplu de curaj și reziliență, o dovadă că supraviețuirea și recuperarea sunt posibile chiar după experiențe traumatizante.

Concurenta de la „Desafio: Aventura” își folosește vocea pentru a încuraja alte victime să caute ajutor și să găsească o cale de ieșire din medii toxice.

Participarea ei în show-ul de la PRO TV, alături de echipa Luptătorii, simbolizează un nou început: o provocare fizică și mentală, dar și o reafirmare a libertății și puterii personale.

Pentru Iuliana Dup, fiecare obstacol depășit reprezintă încă o etapă în lupta ei de a-și reconstrui viața și de a inspira alte tinere să nu renunțe la propria libertate.

Întreaga poveste a Iulianei Dup, acum concurenta la „Desafio: Aventura", reality show-ul de la PRO TV, a apărut în Libertatea în urmă cu aproximativ un an

