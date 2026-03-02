„Cred că președintele Trump, din orgoliu, a făcut o mare greșeală. Nu a informat aliații din NATO, în mod deosebit pe cei trei mari, Franța, Marea Britanie și Germania. Nu i-a informat și nici nu le-a cerut să se implice în neutralizarea Iranului”, a spus Băsescu.

Și a continuat: „Ei au avut însă ieri inițiativa de a spune că sunt gata să se implice defensiv. Păi, defensiv înseamnă să faci exact ce fac Israelul și Statele Unite acum. Cele două fac acest lucru. Lovesc instalațiile nucleare, rampele de lansare și depozitele de armament ale Iranului pe teritoriul iranian. Aceasta este acțiune defensivă. Ei practic neutralizează armele cu care țările pot fi lovite. Deci, același lucru, există oferta celor trei, de a se implica. Problema este dacă vor fi acceptați sau dacă Netanyahu și Trump vor fi de acord cu implicarea celor trei țări”.

„Noi suntem aliați ai Statelor Unite, ce-i drept, în NATO. Dar în momentul în care Statele Unite au luat decizia să aibă o acțiune de asemenea dimensiuni, cei trei s-au oferit să fie parteneri. Vom vedea dacă vor fi acceptați sau dacă va fi nevoie de ei. În orice caz, după părerea mea, orice plus ajută la atingerea obiectivului. Deci cred că Statele Unite ar trebui să accepte contribuții ale Franței, Marii Britanii și Germaniei”, a conchis fostul președinte.

Amintim că Israelul a anunţat sâmbătă, 28 februarie că a lansat un „atac preventiv” asupra capitalei Iranului, Teheran. La scurt timp, preşedintele SUA, Donald Trump, a precizat că și americanii sunt implicați: „Obiectivul nostru este să apărăm poporul american prin eliminarea amenințărilor iminente din partea regimului iranian, un grup malefic de oameni foarte duri și groaznici”.

Loviturile au avut loc în contextul războiului din iunie 2025 între Israel și Iran, care a durat 12 zile, dar și după avertismentele repetate ale SUA și Israelului că vor ataca din nou, dacă Iranul își continuă programele nucleare și de rachete balistice.

Iar duminică, 1 martie, presa de stat iraniană a confirmat că liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, aflat la putere din 1989, a fost asasinat ziua precedentă după atacurile cu rachete ale Israelului și SUA care au vizat reședința prezidențială din Teheran.

