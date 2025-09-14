Conform rezultatelor sondajelor din Renania de Nord-Westfalia, creștin-democrații lui Merz au câștigat cu 34% – echivalentul celui mai slab rezultat istoric înregistrat în 2020 – în timp ce AfD a obținut 16,5%.

Renania de Nord-Westfalia, unde locuiesc aproape un sfert din cetățenii Germaniei, alcătuită din terenuri agricole, orașe postindustriale cu populații multietnice și studențești importante, este considerată un indicator pentru întreaga țară.

Aproape 14 milioane de persoane au avut dreptul de vot, echivalentul dimensiunii unor țări ale UE și mai mare decât electoratul tuturor landurilor est-germane, unde AfD este cel mai puternic.

Aproximativ 20.000 de mandate sunt puse în joc, în consiliile locale din 396 de orașe și municipalități, 31 de districte și Parlamentul Regional Ruhr, care reprezintă zona industrială Ruhr a Germaniei.

Vor fi aleși primari, consilieri districtuali, consilii orășenești și municipale, și consilii districtuale.

Scrutinul local din cel mai populat land federal al Germaniei reprezintă ultimele alegeri majore din acest an în Germania și este considerat primul test politic al opiniei publice după alegerile federale anticipate din februarie.

Victorie, pe fondul unor mari pierderi

CDU, partidul conservator al lui Merz, a îndeplinit predicțiile conform cărora își va păstra poziția dominantă în stat. Social-democrații, partenerul său de coaliție în guvernul federal, s-au clasat pe locul al doilea cu 22,5%, o mică scădere față de rezultatul din 2020. SPD s-a chinuit să-și mențină sprijinul în anumite zone, în special în fostele regiuni miniere, unde era cândva sigur de victorie.

Rezultatul puternic al AfD s-a ridicat la înălțimea previziunilor, triplându-și poziția față de acum cinci ani, când obținuse 5,1% din voturi, și oferind candidaților pentru funcțiile de primar o șansă considerabilă de a ajunge în turul doi de vot.

Se pare că victoriile AfD au fost obținute pe fondul pierderilor mari ale Verzilor și ale partidului Liber Democrat, care este pro-business. Die Linke, partid de extremă stânga, a obținut 5,5%, plasându-se peste rezultatul din 2020 de 3,8%.

Votul a avut loc pe fondul unei economii germane slăbite, al creșterii șomajului și al neliniștii tot mai mari legate de imigrație – principala problemă a AfD. Merz s-a angajat să repună economia pe drumul cel bun, să reducă imigrația, dar și popularitatea partidului de extremă dreaptă.

O serie de decese în rândul candidaţilor

Șase candidaţi ai partidului de extremă dreapta Alternativă pentru Germania (AfD) au decedat în ultimele săptămâni, înaintea alegerilor locale din marele land Renania de Nord-Westfalia, din vestul ţării, ceea ce a dat naştere rapid unei serii de teorii ale conspiraţiei, scrie BBC.

AfD a devenit al doilea partid ca mărime din Germania la alegerile federale din februarie, extinzându-şi influenţa din zona sa de origine – est – şi în vestul ţării. În mai, agenţia de spionaj intern a clasificat AfD ca organizaţie extremistă de dreapta, după care a suspendat această decizie în urma unui recurs în instanţă. În trei state din est, asociaţiile AfD sunt în continuare clasificate ca fiind extremiste, relatează BBC.





