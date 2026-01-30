Aeronava costă aproximativ 800.000 de euro

Social-democratul Iosif Gabriel Bordea a fost ales la scrutinul local din iunie 2024 și se află la al doilea mandat. El a mai condus primăria din 2012 până în 2016, iar ulterior a fost consilier local în comună timp de opt ani.

Bordea vine la serviciu cu un elicopter Robinson R44 Raven II, iar aeronava este înregistrată în Austria, pe firma Agil Group SRL, pe care o deține împreună cu tatăl său. Un astfel de aparat de zbor ajunge să coste aproximativ 800.000 de dolari.

Când reporterii Context l-au întrebat despre zborurile sale în timpul programului, Gabriel Bordea a răspuns că nu crede „că timpul meu privat are vreo legătură cu activitatea instituției”.

„Îmi place să zbor”

Alesul local a afirmat că „în timpul programului mă deplasez și pe la proiectanți. Avem proiecte cu biciclete, iluminat, reabilitare în Gărâna, Brebu, canalizare. Majoritatea sunt din Timișoara. E plăcerea mea”.

Totodată, acesta susține că zboară legal: „Sunt pilot privat, am licență, am făcut școala. Îmi place să zbor și mai călătoresc cu elicopterul, din pasiune”.

Deși pe hârtie, în Brebu apar proiecte de investiții în derulare, localnicii se plâng de rețeaua de apă sau sistemul de canalizare.

În 2015, presa locală relata că primarul Bordea a demarat un proiect pentru alimentarea cu apă potabilă a localităților. Oamenii susțin că cea mai mare problemă o reprezintă o rețea de apă curentă.

„Sunt oameni care întreabă în stânga-dreapta dacă este apă. Nu au cu ce să-și îmbăieze copiii”, spune un locuitor, care susține că „sunt niște proiecte de infrastructură doar ca să se absoarbă niște bani”.

