Pachet de măsuri pentru stimularea investițiilor

„Este vorba despre pachete care să stimuleze anumite domenii relevante, prin acordarea de deduceri pentru investițiile făcute din impozitele pe profit, prin ajutoare de stat și prin măsuri suplimentare de simplificare, debirocratizare, reducerea timpului de avizare, scheme de sprijin și rezolvarea problemelor de bază, astfel încât economia să fie pusă pe baze sănătoase, iar România să se dezvolte în anii următori”, a declarat Bolojan.

Printre măsurile incluse în pachet se numără și scheme de sprijin pentru investițiile în cercetare-dezvoltare, atragerea de investiții străine și susținerea domeniilor economice strategice, cum ar fi industria metalelor rare. Premierul a dat asigurări că, în 2026, măsurile de reducere a deficitului bugetar se vor încheia, iar Guvernul nu va crește taxele și impozitele.

„Acest an este unul în care măsurile de corectare a deficitului se vor finaliza. Greutatea va fi preluată și de aparatul de stat. Trebuie să închidem componenta de nedreptăți, căci, atâta timp cât aceste aspecte care deranjează oamenii nu sunt rezolvate, e greu să ai o încredere socială serioasă. În a doua jumătate a acestui an, efectele acestor măsuri vor deveni vizibile treptat”, a mai subliniat premierul.

PSD condiționează sprijinul pentru reformele guvernamentale

Între timp, Partidul Social Democrat (PSD) avertizează că nu va susține nicio reformă guvernamentală propusă de premier dacă nu se acordă prioritate programului social-democrat de stimulare economică. Potrivit propunerii PSD, principalul mecanism ar fi introducerea unui credit fiscal pentru investiții, alături de sprijin pentru dobânzi, facilități fiscale pentru cercetare-dezvoltare, garanții de stat și susținerea industriei farmaceutice.

PSD a pregătit deja un proiect de lege pentru implementarea „Programului național pentru investiții, locuri de muncă și dezvoltare” , care include aceste măsuri. Totuși, purtătorul de cuvânt al Guvernului a declarat recent că propunerile discutate în cadrul coaliției „nu sunt materializate încă într-un proiect care să fi ajuns la nivelul Guvernului” .

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE