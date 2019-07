„Dorim să vă împărtășim câteva gânduri despre tragedia din Caracal. Deși provenim din medii foarte diferite, avem toate aceleași experiențe”, au scris elevele, în comunicatul trimis Edupedu.ro.

Ele anunță că vor participa duminică, 28 iulie, ora 19, la un protest intitulat Cade una, cădem toate – organizat în fața Ministerului de Interne din București.

„Mii de articole, postări pe social media, comentarii. O întreagă țară furioasă, întrebând cum au fost posibile răpirea, violul și uciderea a două fete și mai mult cum a fost posibil ca statul să contribuie la crimă la fel de mult ca și atacatorul – și totuși pentru femeile și fetele din România răspunsul este atât de simplu. Această țară pur și simplu nu a fost niciodată dispusă să ne asculte.

Femeile și fetele din România vorbesc de zeci de ani despre violența cu care ne confruntăm, vorbind despre totul de la atingerile nedorite pe care le primim în transportul în comun până la poliție, care de multe ori privește cu nonșalanță plângerile de violență domestică și viol.

Vorbim despre cum ne afectează hărțuirea în școli, apoi la serviciu și pe stradă de fiecare dată când ieșim din casele noastre, indiferent dacă este zi sau noapte, indiferent dacă purtăm pantaloni scurți sau 10 straturi de haine în timpul lunilor reci de iarnă.