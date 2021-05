„Luni, 17.05.2021, în cadrul unităţii sanitare este internat un pacient cu COVID-19, la secţia ATI. Toţi medicii din cadrul Spitalului Foişor care nu se află în concediu medical sau de odihnă sunt remuneraţi conform prevederilor legale în vigoare. Numărul total al medicilor care lucrează în cadrul Spitalului Foişor este de 27”, a transmis ASSMB, potrivit News.



Întrebată dacă se va redeschide curând unitatea sanitară şi pentru pacienţii cu afecţiuni din sfera ortopediei, instituţia a precizat că „decizia revenirii unităţii sanitare la activitatea obişnuită excede atribuţiilor ASSMB”.

Ioana Mihăilă, ministrul sănătății, a confirmat că spitalul a solicitat revenirea la statutul de unitate medicală non-COVID, dar a precizat că trebuie să apeleze la asistenţa DSP.

„Astăzi am primit o solicitare de la Spitalul Foişor prin care aceştia cereau revenirea şi primirea pacienţilor non-Covid în structură. Am avut o discuţie cu domnul Arafat şi am convenit să recomandăm Spitalului Foişor să solicite asistenţa tocmai Direcţiei de Sănătate Publică pentru a trece înapoi la forma de spital care îngrijeşte pacienţi non-Covid. Nu ştiu câţi bolnavi de Covid mai sunt la Foişor, dar conform solicitărilor transmise, mai există în terapie intensivă un pacient cu Covid” a precizat luni după-amiază, la Parlament, ministrul sănătăţii, Ioana Mihăilă.



În schimb, DSP susţine că a acordat încă din 5 mai aviz de modificare a structurii, dar aprobarea ieşirii din statutul de unitate medicală pentru pacienţi cu COVID nu ţine de DSP.

„Noi am primit o cerere pentru modificare de aviz de funcţionare de la începutul lunii mai, dar Spitalul Foişor a primit aviz de modificare a structurii încă din data de 5 mai, din partea DSP Bucureşti, astfel încât în momentul de faţă pot să vă spun că ei au rămas în Covid doar cu 5 paturi de ATI. Cererea a venit din partea managerului unităţii sanitare. 5 paturi de ATI, atât au în Covid, şi au primit din data de 5 mai aviz pe noua structură. (…) Solicitarea de ieşire din Covid nu ţine de DSP Bucureşti. Practic, noi nu facem decât să răspundem solicitărilor venite din partea fiecărui manager de spital şi să punem în aplicare legea”, a explicat Oana Nicolescu, şefa DSP Bucureşti.

Spitalul de Ortopedie Foişor a devenit spital COVID-19 din 10 aprilie, când evacuarea pacienţilor cu afecţiuni ortopedice, unii dintre ei operaţi, urcaţi noaptea în ambulanţe sau în maşinile rudelor, a provocat reacţii puternice şi critici vehemente atât din partea corpului medical, dar şi a organizaţiilor de pacienţi şi a politicienilor.



