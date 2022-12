În timp ce Cristian Bușoi s-a dus la Doha pe banii qatarezilor, un alt membru al grupului de prietenie cu Qatar nu a vrut să audă nici măcar de o cină cu ei: „Ceva era suspect”

În plin scandal de corupție Qatargate, în care vicepreședinta Parlamentului European, Eva Kaili, a fost arestată în urmă cu o săptămână și apoi demisă, un eurodeputat italian, Dino Giarrusso, vorbește într-un articol apărut la începutul acestei săptămâni în cotidianul Domani, despre lobby-ul qatarez în Europarlament și ce crede că urmăresc reprezentanții acestui stat.

„Spre deosebire de ceilalți lobbyiști activi în Parlamentul European, care lucrează pentru companii sau țări terțe care urmăresc să îmbunătățească relațiile, poate prin propunerea de schimburi comerciale și alte tipuri de colaborare prin stabilirea unei relații sănătoase, mi s-a părut că qatarezii lucrează pentru reputația lor, ceea ce mi s-a părut suspect”, afirmă eurodeputatul italian.

Îl menționează și pe Bușoi

Acesta povestește că s-a alăturat la începutul mandatului de eurodeputat grupului de prietenie UE-Qatar condus de românul Cristian Bușoi, dar că a părăsit grupul în urmă cu un an și jumătate, deși pe site el figurează în continuare ca membru.

În dialogul său cu ziarul, Giarrusso amintește de un e-mail trimis recent de Bușoi, care preciza că „grupul a devenit inactiv în 2020 din cauza restricțiilor pandemice, dar și a lipsei de entuziasm”. Giarrusso i-a transmis lui Bușoi, într-un răspuns pe e-mail, demisia sa din grup și cererea ca această demisie să fie comunicată autorităților competente.

„Am început să simt că ceva e în neregulă”

Numai că, spre deosebire de Cristian Bușoi, care vineri a recunoscut că a fost în 2020 la Doha, pe banii celor din Qatar, Giarrusso afirmă că nu a vrut să aibă nimic de-a face cu reprezentanții acestui stat. Nici măcar o cină.

Dino Giarrusso | Foto: Profimedia

„Am refuzat să particip la orice eveniment, pentru că am început să simt că ceva nu este în regulă și le-am cerut asistenților mei să-mi anuleze înscrierea în grup, cred că acum un an și jumătate. Ieri (luni, n.red. ) aflând că sunt încă membru, mi-am reiterat disponibilitatea de a mă retrage”, spune europarlamentarul, italian.

Suspiciunile însă nu au devenit niciodată suficient de serioase încât să-l determine să le raporteze: „Dacă aș fi avut informații despre o infracțiune sau aș fi primit propuneri, le-aș fi semnalat, dar nu am ajuns niciodată la asta. Motivul pentru care nu am acceptat nici măcar o invitație la cină este tocmai teama că aș putea să merg în Qatar într-una din călătoriile organizate de oficialii lor doar pentru a descoperi că realitatea era foarte rea. Am preferat să întrerup toate relațiile”, precizează acesta.

Giarrusso a vorbit și joi într-o intervenție la postul tv La 7 despre grupul de prietenie condus de Bușoi, din care a făcut și el parte. „Am simțit miros de fum. Nu am participat la niciun tip de inițiativă, nici măcar o cafea, niciun prânz, nicio cină, la nicio discuție lejeră cu niciun emisar al Qatarului, pentru că aveau o atitudine care nu-mi plăcea. Am fost norocos, am avut o intuiție, nu știu. Mie atitudinea lor nu mi-a plăcut de la început.

Ce ar fi urmărit reprezentanții Qatarului

Potrivit lui Giarrusso, citat de ziarul Domani, activitatea lobbyiștilor din Qatar are două caracteristici: „Nu au promovat un produs tipic sau un schimb comercial, dar au vrut să te convingă că sunt buni și în regulă. Și apoi atitudinea prea condescendentă, prea insistentă, prea ciudată. Am înțeles că unul dintre obiectivele lor a fost să reducă la tăcere controversele din jurul lipsei de respect pentru drepturile omului, care ar trebui, după cum văd eu, să împiedice orice europarlamentar să închidă ochii”, susține acesta.

Lobby-ul lor a reușit, crede europarlamentarul italian

Pentru italian, activitatea lobbyștilor a avut succes: dovada tangibilă stă în foarte puținele declarații severe ale deputaților cu privire la Cupa Mondială de la Doha, scrie ziarul Domani. „Nu m-am așteptat niciodată la sacii de bani, mă gândeam cel mult la câteva mici cadouri, nu înțelegeam enormitatea turneului organizat pentru a manipula literalmente o parte din opinia europeană”, spune Giarrusso, care subliniază și problemele cu rezoluția privind Qatarul aprobată de Parlamentul European.

„Există elemente ambigue în rezoluția pe care am votat-o ​​asupra Qatarului: există o listă de nereguli, dar apoi există laude puternice, ceea ce mă face să cred că cineva a promovat amendamente care au îndulcit acel document. Chestia asta, împreună cu discursurile lui Kaili și puținele declarații severe ale europarlamentarilor la Cupa Mondială, mă face să înțeleg că încercarea lor este cel puțin parțial reușită”, spune el.

Ce a făcut Cristian Bușoi:

Libertatea a dezvăluit vineri că europarlamentarul PNL Cristian Bușoi, care este și președintele Comisiei de Industrie și Energie din Parlamentul European, a recunoscut într-un interviu acordat ziarului că a fost într-o vizită în Qatar în 2020. Vizită plătită de qatarezi și nu de Parlamentul European. Bușoi a spus că nu vede nicio problemă în asta.

În pregătirea Campionatului Mondial de fotbal, Cristian Bușoi și trei colegi din PE au semnat un articol elogios la adresa Qatarului, în cotidianul belgian La Libre: „Qatar își duce crucea”.

În calitate de președinte al Comisiei pentru Industrie, Cercetare și Energie (ITRE), din care făcea parte și Eva Kaili, Cristian Bușoi este direct implicat în discuțiile și dezbaterile pe tema diversificării surselor de gaz pentru statele UE, scria vineri Libertatea. Iar una dintre sursele de gaz este Qatar. De altfel, în iunie 2022, la conferința „Energy Strategy Summit”, organizată la București, Bușoi vorbea tot în calitate de președinte al comisiei de Industrie și Energie despre nevoia ca UE să facă acorduri pe termen lung cu Qatar. Aceeași teză era susținută și de reprezentanții statului Qatar.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO În premieră, Mutu a dezvăluit motivul surprinzător pentru care a rupt relația cu Consuelo: „Nu mi-o spunea direct”

Playtech.ro Răsturnare de situaţie în privinţa Schengen! Austria a făcut chiar acum marele anunţ: 'Nu se pune problema...

Viva.ro Îți mai amintești de Costel Busuioc? Dureros ce s-a ales de el după ce devenise celebru. A pierdut și premiul de 100.000 de euro

Observatornews.ro "N-am renunțat, mă! Și nici nu renunț!" Andra a fost ucisă chiar de ziua ei, de iubitul devenit călău. Orbit de gelozie, a înjunghiat-o la petrecere, în bucătărie

Știrileprotv.ro Ce le-a spus polițiștilor eleva în stare gravă din Galați, înainte să intre în comă. Ar fi intoxicată cu un drog necunoscut

FANATIK.RO Câte luni pot fi păstrate, de fapt, vinetele la congelator. Greșeala uriașă pe care o fac multe gospodine

Orangesport.ro Zelenski vrea să intervină video în direct la finala Cupei Mondiale! FIFA l-a refuzat când a aflat ce vrea să facă în faţa a milioane de telespectatori

HOROSCOP Horoscop 18 decembrie 2022. Berbecii au parte de o zi frumoasă, care poate spori bucuriile

PUBLICITATE PREMIERĂ: metoda medicală ce ajută la regenerarea și întinerirea pielii de pe întregul corp