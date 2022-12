ROMÂNIA ÎN SCANDALUL DIN PARLAMENTUL EUROPEAN. Cristian Bușoi, șeful comisiei de Industrie și Energie din PE, recunoaște pentru Libertatea că ”am fost pe banii celor din Qatar la o conferință în Doha, în 2020”. Eva Kaili a fost și ea

În afară de statutul de președinte al comisiei de Energie a Parlamentului European, Cristian Bușoi este și cel care a anunțat în 2019 că a inițiat ”relansarea grupului de prietenie parlamentară UE – Qatar” și a devenit președintele grupului. El figurează ca președinte și azi al acestui grup, pe siteul ambasadei statului Qatar la Bruxelles, dar el spune că nu mai e președinte al grupului informal de prietenie.

Libertatea: Domnule europarlamentar, ați fost la Doha în calitate de membru al grupului de prietenie cu Qatar?

Bușoi: Am fost în Qatar, dar nu ca membru în grupul de prietenie PE – Qatar. Vreau să fiu clar cu acest lucru. M-au întrebat și cei de la publicația Politico și le-am spus că n-a făcut comisia de prietenie nici o deplasare în Qatar.

Europarlamentarul român Cristian Bușoi, la conferința internațională de la Doha, din februarie 2020, la care a participat și Eva Kaili Foto: Profimedia

Libertatea: Dar ați fost. În ce calitate v-au invitat?

Bușoi: De europarlamentar.

Libertatea: Și cine a plătit pentru deplasare?

Bușoi: Cum n-a fost o deplasare oficială a Parlamentului, au plătit cei din Qatar. Acesta este obiceiul.

de Adrian Cochino, Răzvan Luțac și Cătălin Tolontan

Când vicepreședinta Parlamentului European Eva Kaili a fost reținută de poliția belgiană, pentru suspiciuni de corupție inițiată de Qatar, a apărut informația referitoare la calitate ei de membră în Comisia de Industrie, Cercetare și Energie.

Kaili în comisia prezidată de Bușoi

Președintele acestei comisii importante din PE este românul Cristian Bușoi. Europarlamentar PNL, Cristian Bușoi ocupă trei funcții care au legătură, direct sau indirect, cu interesele guvernului din Qatar:

Președintele Comisie de Industrie, Cercetare și Energie a Parlamentului European. (ITRE) Membru supleant în Delegația Parlamentului European pentru relații cu Peninsula Arabică. (DARP) Președinte care a relansat grupul de prietenie parlamentar UE – Qatar.

Bușoi cerea ”acorduri pe termen mediu și lung și investiții în Qatar”

În calitate de președinte al comisiei pentru industrie, cercetare și energie (ITRE), din care făcea parte și Eva Kaili, Cristian Bușoi este direct implicat în discuțiile și dezbaterile pe tema diversificării surselor de gaz pentru statele UE.

Iar una dintre sursele de gaz este Qatar.

Alături de colegii săi din comisia ITRE, spre exemplu, Bușoi era informat pe 14 noiembrie 2022, de către oficialii Comisiei Europene, cu privire la strategia UE de a folosi noi furnizori de gaz și despre planurile prin care statele membre au reușit să înlocuiască gazul rusesc cu cel din alte țări, inclusiv Qatar.

În iunie 2022, la conferința „Energy Strategy Summit”, organizată la București, Bușoi vorbea tot în calitate de președinte al comisiei ITRE despre nevoia ca UE să facă acorduri pe termen lung cu Qatar.

În octombrie 2022, Bușoi era desemnat cel mai influent europarlamentar în domeniul energiei, într-un top realizat de think tank-ul de la Bruxelles EUMatrix.

Bușoi a declarat, potrivit Bursa, că Doha „poate să furnizeze importante cantităţi suplimentare de gaz), dar pentru asta este nevoie de acorduri pe termen mediu şi lung – între 10 şi 20 de ani – şi de investiţii semnificative care trebuie făcute în Qatar”. Bușoi menționa, alături de Qatar, și alte surse: Norvegia, SUA, Azerbaidjan, Algeria.

Apetitul pentru gazul qatarez este mare în UE, pe fondul crizei energetice, și mai mulți membri ai UE și-au sporit dependența față de statul din Golf pentru energie.

În ultimele săptămâni, spre exemplu, firmele germane au încheiat un acord pe 15 ani pentru a cumpăra gaz natural lichefiat din Qatar. Iar miercuri, Ungaria a anunțat că grupul energetic MVM va începe discuțiile cu QatarEnergy pentru a cumpăra gaze naturale lichefiate, scrie Politico.

Bușoi la Doha la invitația ”Comitetului Național pentru Drepturile Omului Qatar – NHRC”

După izbucnirea cazului de corupție din Parlamentul European, ziaristul Ovidiu Vanghele a remarcat pe contul său de Facebook că, în februarie 2020, Cristian Bușoi a anunțat, tot pe Facebook, că a fost într-o vizită la Doha. Pe 18 februarie 2020, Bușoi a anunțat că a participat, „la Conferința Internațională “Social Media: provocări, promovarea libertăților și protejarea activiștilor”, organizată de Comitetul Național pentru Drepturile Omului Qatar – NHRC”.

Libertatea l-a căutat pe Cristian Bușoi și europarlamentarul a acordat un interviu pentru publicul ziarului.

2020: Bușoi pe Facebook: ”Am participat în calitate de președinte al Comisie pentru Cercetare și Industrie din #ParlamentulEuropean”.

2022: Banii au venit din Qatar

-Domnule Bușoi, spuneți că ați fost la Doha în 2020. Costurile au fost suportate de cine, vă rugăm?

-De către gazde. Așa se întâmplă în aceste situații. Dacă am merge doar în deplasări oficiale, prinzi o deplasare pe an. Nu eu ca șef de comisie. Eu am mai multe, dar colegii europarlamentari… Deplasările oficiale sunt plătite de Parlament. La celelalte, plătesc gazdele.

-Mai exact, ce v-au plătit în Qatar?

-Avionul și cazarea.

-V-au dat și diurnă cei din Doha?

-Nu.

-Ați primit vreun cadou de la ei, invitație la Cupa Mondială?

-Nu.

-Sunteți un oficial al Parlamentului European. Ați scris pe Facebook după conferința de la Doha, din februarie 2020, că: ”am participat în calitate de președinte al Comisie pentru Cercetare și Industrie din #ParlamentulEuropean și președinte al Grupului de Prietenie parlamentară UE – Qatar”.

-Da, dar mi-am pus acolo funcțiile, nu înseamnă că am fost în calitate oficială.

”Nu cred că e o problemă”

-Nu vă supărați, insistăm. Practic, președintele Comisiei PE care se ocupă de energie merge pe banii qatarezilor la Doha. Este firesc asta, în opinia dumneavoastră?

-Am fost și în Emiratele Unite sau în Norvegia pe banii gazdelor.

-Tocmai. Indiferent de stat, de compania care vă invită, e normal?

-Nu cred că e o problemă, pentru că, dacă aș fi avut ceva de decis în legătură cu Qatar, cred că ar fi fost normal să mă abțin. Dar n-am avut.

Spune că nu-și amintește dacă Eva Kaili a fost cu el în Qatar

-Insistăm pe acest principiu. Dumneavoastră susțineți public că e o variantă gazul din Qatar. Ceea ce poate că este. Sunteți președintele comisie de energie, o comisie importantă. Oamenii văd ce susțineți, dar până azi publicul n-a știut că ați primit o deplasare în Doha de la qatarezi. Mai exact, cine a plătit, guvernul?

-Parcă o fundație din Qatar. Nu mai știu exact. O să mă uit pe documente și o să vă spun.

-Doamna Eva Kaili a fost și dânsa în acea deplasare în Qatar, în februarie 2020?

-Nu mai știu, o să verific și revin.

-Ați fost colegi de comisie de energie?

-Da, dar dânsa face parte din grupul domnului Nica, social-democrat, și dânsul e membru în comisie. Voi reveni cu informațiile despre prezența sau nu a doamnei Eva Kaili. Mai am o precizare.

-Vă rugăm.

-Grupul de prietenie parlamentară UE-Qatar a fost fondat în 2014 de doamna europarlamentar Ramona Mănescu. Apoi am reluat eu, în 2019, într-adevăr. Dar grupul a fost inactiv, pentru că am avut mult de lucru în comisia de Industrie și Energie. Și, fiind inactiv, acum, în 2022, domnul europarlamentar spaniol José Ramón Bauzá a anunțat dânsul că se ocupă de grup. Apoi, după ce a apărut cazul, a anunțat că îl suspendă.

-Dar pe siteul ambasadei statului Qatar din Bruxelles dumneavoastră figurați ca președinte al grupului de prietenie.

-Nu știam. Dați-mi vă rog un link și o să-i sun.

Captură cu site-ul ambasadei statului Qatar din Bruxelles, unde Cristian Bușoi, este primul din lista de membri

Cristian Bușoi a declarat pentru Radio Europa Liberă că ”a coordonat o scurtă perioadă grupul de prietenie cu Qatar, înainte să devină președintele comisiei pentru cercetare și industrie din cadrul Parlamentului European”. Pentru Libertatea a spus doar că grupul a fost mai degrabă inactiv, nu că nu a mai fost președinte. Corespondența PE arată că, în 2021, site-ul ambasadei Qatarului în Belgia îl prezintă pe europarlamentarul Jose Ramon Bauzá drept cel care coordonează grupul, lucru care se repetă în 2022.

Eva Kaili a fost și ea în Qatar la conferința unde a mers și Bușoi, pe banii guvernului de la Doha

Kaili și-a șters contul de Facebook, unde postase și despre această conferință

Cristian Bușoi a revenit și a spus că finanțarea deplasării nu a fost făcută de un ONG, ci foarte probabil de Comitetul național din Qatar pentru drepturile omului (NHRC), organizatorul conferinței, ”care e conectat cu guvernul”.

Conferința a avut loc în 16-17 februarie 2020. Pe 10 februarie, ziarul de limbă engleză din Qatar, ”The Peninsula”, scrie anunță că ”Doha va găzdui o conferință internațională despre libertatea social media” și că vicepreședinta PE Eva Kaili va fi acolo, într-un rol important.

”Cea de-a doua sesiune interactivă, care va fi prezidată de Eva Kaili, președintele Grupului de evaluare a opțiunilor științifice și tehnologice, de la Parlamentul European de la Bruxelles, va fi intitulată «Răspunsuri ale companiilor de social media pentru a proteja spațiul civil»”, a scris ”The Peninsula”.

Eva Kaili a postat, pe 19 februarie 2020, pe pagina de Facebook, o fotografie de la conferința din Doha unde a fost și ea, și Cristian Bușoi și alți europarlamentari europeni.

Doar că aceasta nu mai este disponibilă din aplicație, deoarece ea și-a șters pagina. Postarea poate fi găsită doar din căutările Google.

Imaginea a fost postată pe Eva Kaili pe Facebook, contul ei fiind șters între timp, dar imaginea fiind încă disponibilă pe Google, la o calitate inferioară

La doi ani distanță după conferință, reprezentanții aceluiași comitet NHRC au venit în februarie 2022 la Bruxelles și s-au întâlnit cu mai mulți oficiali ai PE, printre care vicepreședinta Eva Kaili.

ziarul de limbă engleză din Qatar, ”The Peninsula”, a publicat în februarie 2022 o știre despre întâlnirea dintre Eva Kaili și reprezentanta NHCR

Parlamentul European suspendă dosarele legislative legate de Qatar

Parlamentul European a votat joi pentru a suspenda orice activitate legislativă legată de Qatar. Principalele două dosare blocate sunt liberalizarea vizelor pentru qatarezi și aprobarea finală a acordului ce oferă companiei aeriene Qatar Airways acces liber nelimitat pe piața UE.

În cazul accesului Qatar Airways pe piața europeană, decizia Parlamentului va avea un impact redus, deoarece acordul este deja în vigoare. Deputații europeni vor oferi o aprobare finală doar după ce toate țările membre au ratificat acordul, semnat în 2021.

Acordul a fost criticat la vremea intrării în vigoare, companiile aeriene europene – printre care Lufthansa și Air France-KLM – acuzând o concurență neloială a Qatar Airways și susținând că înțelegerea oferă mai multe drepturi operatorului arab, scrie Politico.

Parlamentul European vrea să interzică grupurile de prietenie

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a promis joi o serie de reforme.

Metsola a declarat că planurile includ interzicerea tuturor grupurilor parlamentare neoficiale de prietenie, o revizuire a aplicării normelor privind codul de conduită pentru deputați și noi reguli privind modul de interacțiune cu oficialii din țările din afara UE.

Alte măsuri ar putea include interzicerea accesului anumitor persoane în europarlament și modificarea declarației de interese financiare pe care eurodeputații trebuie să o depună după ce au fost aleși.

Metsola dorește, de asemenea, un registru obligatoriu de transparență a tuturor întâlnirilor tuturor actorilor din țări terțe cu deputații și asistenții deputaților europeni.

