Sancțiuni! Împotriva celor care numesc „Valul Democrației” drept „analfabet”, „legionar”, „extremist”, „pleava societății”, „nebun psihic”.

Vinovați de aceste infracțiuni? E „grupul infracțional”cu Iohannis, Ciolacu, tot CCR-ul în frunte, și care-i are în coadă pe Vrabie și Greblă.

„Valul Democrației” lovește la vârf, cu curaj. Toate sunt recompensate. În finalul Plângerii, semnatarul cere un milion de euro drept despăgubiri materiale și morale.

Parfum de „1.000 de euro suta de grame”

Și m-am jurat să respect adevărul. Și mi s-a spus, apoi, tu chiar știi Adevărul? Nu, nu-l știu. Nu vrei să-l știi? Ba da! – am spus. Cum să nu vreau să știu adevărul?

Este ora 10 și 21 de minute.

Sunt așteptați Marius Tucă și Florin Călinescu. „Ne-au îndemnat să venim.” Dintr-un MG ultimul răcnet coboară însă o Procuroare, cu blană roșie. Nu trece printre gardurile Jandarmeriei puse pentru a filtra „Valul”, din fața Parchetului. „E MG de 100 de mii de euro, mașina asta!” În jurul „Valului Democrației” se împrăștie miros de parfum, de cel puțin „1.000 de euro suta de grame”.

„Valul Democrației” știe prețurile. Procuroarea pare nedumerită că prin spate, pe unde intră ea deobicei, e atâta popor. „Valul Democrației” se întreabă: crezi că are vreun respect pentru noi? Bineînțeles că și eu vreau să știu adevărul.

Stegarul Dac are probleme cu vârful steagului și cu o „Dragă” de-a lui

După Procuroare, Stegarul Dac a intrat în scenă. Își flutură cu forță steagul. Face poze cu doamna cu cățelul, cu oameni veniți din Suceava și Balotești. Primește o propunere: „Noi, în fiecare seară la ora 18 ne vedem la Tribunal. Vii cu noi? Avem și noi steaguri mici.” Stegarul întreabă despre numărul celor de la Tribunal. Când să dea un răspuns, însă, stegarul primește un telefon. Răspunde clar: „Dragă, ți-am spus să nu mai faci scandal aiurea, Nu mă interesezi.” Oare cine era la telefon? Aș fi vrut să știu adevărul.

„Valul Democrației” era să-și spargă capul. De la ghețuș

Am numărat. Se intra cam la 2-3 minute. Până la ora 11 numărul Petenților a ajuns la 10-15. Cei de la România TV, prezenți LIVE au anunțat zeci și milioane de români care caută adevărul. Câte persoane au depus cu adevărat Plângerea? „Valul Democrației” a dat un răspuns ferm: „e ghețuș pe străzi astăzi. Era să ne rupem capetele. Dacă nu era ghețuș eram mult mai mulți.” Mai mulți decât zeci, mai mulți decât milioane? Cum să nu vreau să știu adevărul?

Ce este în mintea lor?

„Suntem oameni, nu fiare. Nu dăm în cap, nu suntem hoți. Da, avem tricouri și cuvinte cu și despre Călin Georgescu. Dar el ne-a dat demnitate, gândind ca noi. Și ne dă demnitate faptul că ne gândim la Salvarea țării prin Călin. În cine să avem încredere? Cine ne bagă în seamă? Cine? Nicușor e autist, e în lumea lui. Bolojan ne taxează și ne disprețuiește.”

Călin i-a scos din case, i-a arătat lumii așa cum sunt. Ce este rău în asta? Acum? Unde să se ducă? Odată începută urgia nu se poate termina. Ce vreți să devenim iarăși invizibili?” Este evident: Cum să nu vreau să știu adevărul?

Genocidul la final

Cum să nu vreau să știu adevărul? Vreau. Adevărul este că dacă Georgescu nu-i scotea pe acești oameni din case eu nu i-aș fi cunoscut. Până la ora 12 rămăseseră doar organizatorii. Adevărul este că Tucă nu venise, Călinescu nu venise. „Ne-au încurajat. Au zis că vin.” Adevărul este că reporterul România TV are un pieptăn uriaș, galben pe care Valul Democrației l-a admirat. Adevărul e că echipa România TV a plecat, imediat după LIVE. Adevărul este că Stegarul Dac își repară vârful steagului. Steagul îi iese de pe băț. Adevărul este că din clădirea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție ieșeau funcționarii, procurorii să facă rost de mâncare. Este prânzul. Este ora 12.

