Băuturile consumate la bord, risc pentru sănătate

Aceasta a dezvăluit motivul pentru care personalul de cabină evită băuturile preparate în avion, iar explicația i-a înspăimântat pe călători.

În timpul zborurilor lungi, mulți pasageri optează pentru o cafea caldă sau un pahar de apă rece pentru a se hidrata. Dar o fostă stewardesă a lansat un semnal de alarmă privitor la băuturile consumate la bord. Acestea ar putea ascunde mai multe riscuri pentru sănătate.

Kat Kamalani, o fostă stewardesă, a împărtășit câteva secrete pe TikTok, într-un videoclip care a adunat peste jumătate de milion de aprecieri.

„Niciodată, dar niciodată să nu consumați aceste produse pe avion, vă spun ca fostă stewardesă. Regula numărul unu: Nu consumați niciun lichid care nu vine într-o doză sau sticlă”, a spus Kat.

„Sunt dezgustătoare!”

Potrivit fostei stewardese, rezervoarele de apă din avioane sunt rar curățate și adeseori contaminate. Tânăra a explicat că „motivul este că rezervoarele nu sunt curățate niciodată și sunt dezgustătoare”. Kat a dezvăluit că și ceilalți membri ai echipajului se feresc de cafeaua și ceaiul servite la bord, ambele fiind preparate folosind apa din rezervoarele aeronavelor.

Mai mult decât atât, fosta stewardesă a spus că rezervoarele de apă sunt, în general, poziționate în apropierea toaletelor, lucru îngrijorător cât vine vorba de respectarea standardelor de igienă.

Alternativele recomandate de fosta stewardesă

Kamalani a oferit un sfat pentru părinții care vor să prepare biberoanele pentru bebeluși: „Cereți o sticlă de apă îmbuteliată și un pahar de apă caldă, apoi preparați biberonul cu apa îmbuteliată și puneți biberonul în apa caldă pentru a se încălzi”.

Experții în călătorii recomandă să evităm băuturile alcoolice în timpul zborurilor pentru că ar putea provoca deshidratare. În schimb, aceștia recomandă să consumăm apă îmbuteliată, suc proaspăt de portocale și ceaiuri.