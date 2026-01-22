Suhrab Akhmedov a fost demis de Vladimir Putin, după pierderile masive din Ucraina

Generalul rus a fost demis de Kremlin după patru ani în funcție, relatează presa ucraineană. Decizia lui Vladimir Putin ar avea la bază numeroasele vieți pierdute în timpul atacurilor ratate ale Rusiei din Ucraina, potrivit portalului de știri 20minutes.fr, care citează un articol publicat în Kyiv Post.

Suhrab Akhmedov ar fi fost înlăturat din funcție după mai multe incidente care au provocat numeroase victime în rândul trupelor ruse.

Informația ar fi fost raportată marți, 20 ianuarie 2026, de canalul de Telegram Dva Mayora, afiliat Kremlinului, și confirmată ulterior de agenția independentă Astra și presa ucraineană, potrivit sursei citate mai sus. Armata rusă nu a făcut încă o declarație oficială.

Cine este generalul rus Suhrab Akhmedov

Născut în 1974 în Daghestan, într-o familie de militari, Akhmedov a avut o carieră militară rapid ascendentă, marcându-se în unitățile de elită ale Infanteriei Navale Ruse.

Înainte de invazia la scară largă a Ucrainei în 2022, Akhmedov a comandat Brigada 155 Infanterie Navală, considerată una dintre cele mai prestigioase unități ale armatei ruse, și și-a completat pregătirea la Academia Frunze din Moscova, în 2005.

În februarie 2022, comandând o grupare de asalt combinată, inclusiv Brigada 155, Akhmedov a participat la încercarea Kremlinului de a captura Kievul în câteva zile, un plan care s-a soldat cu eșec. Potrivit presei ucrainene, încă de la început ar fi apărut rapoarte despre abordarea sa neglijentă privind pierderile umane, în special în luptele din jurul satului Moshchun, regiunea Kiev.

Rusia a înregistrat pierderi masive de vieți omenești pe frontul din Ucraina

În noiembrie 2022, marinarii din regiunea Sahalin au trimis o scrisoare deschisă guvernatorului local, relatând pierderile umane și materiale masive în urma unor atacuri considerate fără șanse de reușită.

Un episod dramatic a avut loc în iunie 2023, când soldații ruși, forțați să aștepte timp de două ore discursul său în câmp deschis, au fost atacați și bombardați de forțele ucrainene, fiind grav afectați.

În ciuda acestor evenimente, Akhmedov a continuat să fie promovat, primind pe 10 iulie 2025 distincția de „Erou al Rusiei” pentru succese militare în regiunea Kursk.

În octombrie 2025, a fost trimis din nou în Ucraina pentru a conduce o ofensivă care s-a încheiat cu un nou eșec. În decembrie, un atac masiv ordonat de Akhmedov pentru recucerirea terenului din Dobropillia a dus la pierderi devastatoare: 15 vehicule blindate distruse în mai puțin de două ore, conform rapoartelor armatei ucrainene.

Cariera sa a luat însă sfârșit în decembrie 2025, după o ofensivă eșuată în jurul localității Dobropillia, în regiunea Donețk. Atacul s-a soldat cu pierderi masive de tancuri și victime umane, fiind considerat de mulți o misiune sinucigașă.